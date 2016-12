Milan-Spezia: Rami e Honda titolari 

12:03 - Appuntamento alle 18 a San Siro, c'è Milan-Spezia. Mentre tutti staranno aspettare l'arrivo a Linate (previsto per le 18:40) del nuovo allenatore Clarence Seedorf, non bisogna dimenticare che i rossoneri scenderanno in campo per gli ottavi di Coppa Italia. Un match importante per diversi motivi, primo su tutti perché bisogna riscattare la pesante sconfitta con il Sassuolo. Poi Tassotti farà diversi esperimenti per il futuro.

Rami sarà titolare, ma a sorpresa Tassotti lo schiererà nel ruolo di terzino destro. Al centro andranno Silvestre e Bonera. De Sciglio confermato a sinistra. A centrocampo, con De Jong non convocato per un problemino muscolare, tornerà in regia Montolivo, mentre è ancroa confermato Cristante. Davanti nell'albero di Natale Honda farà il suo esordio dal 1' e a San Siro supportato da Robinho, riposa Kakà. Pazzini unica punta, Balotelli è squalificato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-2-1): Abbiati; Rami, Silvestre, Bonera, De Sciglio; Cristante, Montolivo, Poli; Honda, Robinho; Pazzini. A disp.: Amelia, Gabriel, Zaccardo, Mexes, Zapata, Emanuelson, Nocerino, Birsa, Kakà, Petagna. All.: Tassotti

Spezia (4-2-3-1): Leali; Baldanzeddu, Bianchetti, Lisuzzo, Migliore; Bovo, Seymour; Schiattarella, Sammarco, Orsic; Ferrari. A disp.: Valentini, Madonna, Ceccarelli, Ashong, Moretti, Magnusson, Ciurria, Culina, Carrozza, Catellani, Rivas, Borghese. All.: Mangia