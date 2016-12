Milan, sorriso per Inzaghi. El Shaarawy si è allenato col gruppo

09:21 - Stephan El Shaarawy è tornato in gruppo. Questa la bella notizia per Pippo Inzaghi che ha visto, dunque, nel pomeriggio il Faraone unirsi ai compagni dopo una mattina trascorsa in palestra. Al tecnico, quindi, la decisione se schierarlo in campo con una formazione offensiva o preferirgli ancora Bonaventura con un assetto più prudente. Ancora fuori Fernando Torres. Sempre più in dubbio la sua presenza per il match di sabato sera contro la Juventus.

È stato un mercoledì che ha visto la squadra effettuare una seduta atletica la mattina con il gruppo diviso tra coloro che hanno giocato a Parma e i giocatori non impiegati al Tardini, nel pomeriggio dopo una lunga relazione di Inzaghi negli spogliatoi per esaminare il match di domenica e cominciare a studiare l'avversario di sabato, i giocatori sono usciti per lavorare con la palla.

Quasi scontata l'assenza anche di Alex, usiamo l'avverbio quasi perché l'edema muscolare (l'ematoma) si possa riassorbire. Difficile, infatti, che nei prossimi giorni possa avvenire un recupero a tutt'oggi improbabile.

Al posto del brasiliano e di Bonera squalificato giocheranno Rami e Zapata sulle fasce Abate e De Sciglio con il ritorno in porta di Abbiati. Per il resto non sono previsti cambiamenti a centrocampo e in attacco. Riuscita intanto, secondo il comunicato Milan,l'operazione in artroscopia al menisco di Riccardo Saponara infortunatosi lunedì mattina.