Milan, soddisfazione Seedorf: "Giocato col cuore, grande Balotelli"

23:50 - Dopo il successo con la Fiorentina, Seedorf torna a sorridere. "Sono soddisfatto della prestazione, devo fare i complimenti a tutti, abbiamo giocato col cuore - ha detto il tecnico rossonero -. La squadra ha dimostrato coraggio e compattezza, sono molto felice per il gruppo". "Dedichiamo questa vittoria a un amico che non c'è più: Claudio Lippi", ha aggiunto. Poi su Balotelli: "Ha fatto una grande prestazione"

"Meritavamo di raccogliere qualcosa dopo due gare con due squadre molto importanti - ha proseguito Clarence -. Mi aspettavo questa risposta dalla squadra". "Ho sempre visto lo spirito giusto nei miei giocatori, anche col Parma abbiamo lottato in dieci - ha continuato -. Impegno e volontà di far bene per uscire da questa situazione non sono mai mancati e ho sempre avuto la convinzione che i risultati sarebbero arrivati". Una vittoria pesante quella con la Fiorentina, costruita sulla compattezza degli uomini in campo: "Abbiamo rispettato la forza della squadra di Montella. Devo fare i complimenti alla difesa, Mexes ha fatto una grande partita ed è quasi al 100% della condizione. Han fatto molto bene anche Rami e Bonera, ma anche i centrocampisti e Honda e Taarabt si sono sacrificati molto".



Poi il capitolo Balotelli: "Devo fare i miei complimenti a Mario perché si è sacrificato e impegnato in tutte e due le fasi ed è sempre stato nel vivo del gioco come gli ho chiesto. Ha fatto una grande prestazione. Quando ha la palla tra i piedi, nessuno deve insegnargli niente...". Infine una battuta sul clima nello spogliatoio: "Io ho meno entusiasmo? L'importante è che l'entusiasmo si veda nei giocatori. Io mi sento molto bene, il mio primo obiettivo è lavorare per il club e per fare felice tutti imilanisti. Questa vittoria vogliamo dedicarla a Claudio Lippi e alla sua famiglia".