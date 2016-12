Milan, si parte: raduno a Milanello

17:56 - La stagione 2014/2015 del Milan inizia a fari spenti a Milanello. La presentazione della squadra e dello staff è fissata infatti per giovedì a Casa Milan, ma già in giornata i giocatori si radunano a Milanello. Grande attesa ed entusiasmo per Pippo Inzaghi, ma non solo. Stephan El Shaarawy e il terzo portiere Gabriel si sono presentati al ritrovo con un giorno di anticipo. "Mi sei mancato Milanello", ha twittato il Faraone.

A eccezione dei nazionali impegnati al Mondiale, di Alessandro Matri, a un passo dal Genoa, e di Andrea Poli, in permesso per motivi personali, in mattinata i calciatori rossoneri si sono ritrovati a Milanello per sostenere i test di MilanLab. Nonostante l'infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino a novembre, non ha voluto mancare il capitano Riccardo Montolivo, e l'ad rossonero Adriano Galliani ha pranzato con lo staff tecnico.



Giovedì pomeriggio, invece, a Casa Milan andrà in scena la presentazione della squadra e la prima conferenza stampa in veste di allenatore rossonero di Pippo Inzaghi, al fianco dei due amministratori delegati, Galliani e Barbara Berlusconi. Da giovedìi sera la squadra sarà in ritiro a Milanello fino al 20 luglio, quando è in programma un'amichevole contro il Monza.

EL SHAARAWY E' CARICO