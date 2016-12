Milan, Seedorf: "Vittoria importante, ora un buon mercato"

22:08 - Dopo la vittoria acciuffata negli ultimi minuti, Clarence Seedorf si gode il secondo successo in campionato: "Sono molto felice per i ragazzi. Era importante tirar fuori una vittoria in questa maniera". "La cosa più importante è che il gruppo dimostri di voler imparare, aver fame per le vittorie - ha aggiunto -. In questa ultima settimana dobbiamo cercare di fare un buon mercato, andando poi a concludere bene questo campionato".

Precisa l'analisi del match da parte dell'olandese, che non nasconde i problemi della squadra, ma ne sottolinea anche i meriti: "Nel primo tempo dovevamo fare almeno un gol, poi andando sotto è venuto fuori lo spirito di una squadra che voleva la vittoria. Questo spirito è la base di tutto". Chiaro anche il pensiero sulla prestazione di Balotelli, che ha avviato la rimonta: "E' stato molto bravo, ci ha aiutato in fase difensiva, ci ha aiutato come tutti. Abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato, poi gli attaccanti hanno creato. Le intenzioni e le tante occasioni create sono state fatte molto bene".



Quanto alle difficioltà di impostazione da dietro, Seedorf non ha dubbi: "Quando si fa grande pressione, ci sono pochi avversari che hanno tranquillità. Dobbiamo allenare questo, sto guardando alle cose fatte bene. La cosa importante è ritrovare forza mentale e coraggio, oggi si è visto". Sugli investimenti per il futuro, il tecnico rossonero tiene invece la bocca cucita: "La società è in una fase di transizione, tutto viene valutato. Dobbiamo massimizzare il rendimento dei giocatori che ci sono. Il nostro futuro ora è domani e dopodomani. In questa ultima settimana dobbiamo cercare di fare un buon mercato, andando poi a concludere bene questo campionato. Ad ogni modo del mercato preferisco che parli Galliani". Dunque avanti con i giocatori che ci sono in rosa: "Dobbiamo guardare quello che abbiamo e lavorare. La cosa più importante è che il gruppo dimostri di voler imparare, aver fame per le vittorie. Un gruppo che funziona e che si aiuta è molto più pericoloso di tanti singoli importanti che non sono un gruppo. Anche avendo un gruppo più forte, i singoli possono brillare di più". Infine una battuta sulla convivenza tra Barbara Berlusconi e Galliani: "La situazione è molto serena, tutti vogliono il bene della società. Non ci sono problemi".