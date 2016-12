Milan, Seedorf: "Vinciamole tutte e andiamo in Europa"

17:44 - Seedorf suona la carica alla vigilia della sfida contro il Catania: "Non possiamo pensare di rallentare, vogliamo accelerare. Abbiamo due partite in casa - ha detto il tecnico del Milan alla vigilia - L'Europa League? Abbiamo ancora sei partite, cercheremo di vincerle tutte. Questo è il minimo che possiamo fare. Non dipendiamo solo da noi stessi". Su El Shaarawy: "La convocazione di Prandelli lo aiuterà. Non giocherà con la Primavera".

Dopo un filotto vincente tornate davanti ai vostri tifosi...

I tifosi dovranno rendere la squadra ancora più forte. Non possiamo pensare di rallentare, vogliamo accelerare. Abbiamo due partite in casa, domani contro il Catania che non muore mai e è sempre vivo. Conta l'orgoglio che dobbiamo dimostrare fino a fine stagione. L'obiettivo è l'Europa League. L'obiettivo è arrivare davanti all'Inter? Io non penso mai all'infelicità degli altri. Vogliamo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Voglio arrivare in alto per me stesso, il Milan e i tifosi.



Come è stata questa settimana di lavoro?

La squadra regala segnali positivi, vedo allenamenti fatti con intensità. I giocatori sono sul pezzo, per questo credo che l'approccio sarà quello giusto. La difesa francese? Tutta la squadra prende parte alla fase difensiva. Sono molto soddisfatto per quello che stanno facendo. Mexes da quando sono arrivato è stato uno dei più propositivi, gli ho voluto dare la fascia di capitano. Gli faccio i complimenti per come ha lavorato su se stesso mettendosi a disposizione. Sta dimostrando il suo valore.



Chi sostituirà Honda? Poli o Birsa?

Sto pensando sia a Poli che a Birsa, ma potrebbe giocare Taarabt con Robinho a destra. Dopo oggi tutto sarà più chiaro.



Obiettivo Europa League...

Dobbiamo pensare di dare il massimo. Abbiamo ancora sei partite, cercheremo di vincerle tutte. Non dipendiamo solo da noi stessi, questo è il minimo che si può fare.



Su Balotelli

Mario sta dimostrando una crescita continua fuori e dentro il campo. Il merito è suo, noi siamo qui solo per aiutarlo.



El Shaarawy sta tornando...

Sarà fondamentale per la prossima stagione. Non è ancora pronto per giocare, ma vogliamo farlo crescere il più in fretta possibile. Sono contento per la convocazione di Prandelli, è il massimo a livello di motivazione. Non ho parlato con Prandelli, ci parliamo via telepatia. Non credo El Shaarawy giocherà 45 minuti con la Primavera.



Quanto c'è di suo in questo Milan?

Ho preso questa situazione e sto cercando tirare fuori il massimo da tutti, la prossima stagione potrò impostare tutto in maniera diversa. Dopo il pane secco va bene mangiare un po' di marmellata, meglio se di fragole.



Come sta Robinho?

Come tutta la squadra aveva un grande deficit fisico. Credo ancora molto in lui, comunque, ma ci sono tanti giocatori in quel ruolo. Adesso è fra i più in forma, magari potessero essere tutti al suo livello. Per me è un giocatore importante, assolutamente un titolare.



Sull'Atletico Madrid

Adesso fisicamente stiamo meglio rispetto a quando li abbiamo affrontati. Faccio loro i complimenti, è una delle squadre più in forma in Europa e lo sta dimostrando.



Prima di presentarsi in conferenza stampa, Seedorf ha parlato a Milan Channel. "Tutti stanno bene. I risultati aiutano sotto tutti i punti di vista: abbiamo fatto diverse partite fatte bene. I giocatori sono stati bravi a continuare il giusto assetto. Poi sono migliorate le condizioni fisiche. Il Catania? Ho visto sempre una squadra piena di orgoglio. Abbiamo l'obiettivo che va ben oltre il Catania, dobbiamo cercare l'Europa. Honda ha una mentalità da campione, Taarabt è un diamante grezzo". Sull'Atletico: "E' cresciuto ulteriormente, ci fa capire che qualcosa di buono abbiamo fatto con loro. Auguro loro il meglio, meritano di giocare la semifinale. Per il Real sarà importante la presenza di Cristiano Ronaldo, sarà una bellissima partita".