Milan, Seedorf spia l'Atletico Madrid al Calderon

23:09 - Missione madrilena per Clarence Seedorf. Il tecnico del Milan è volato a Madrid nel giorno di riposo concesso alla squadra per visionare da vicino l'Atletico Madrid di Simeone, prossimo avversario agli ottavi di Champions League. La visita al Vicente Calderon, in occasione del match con la Real Sociedad, servirà all'olandese per cercare di capire i segreti di Simeone, in un ambiente profondamente commosso per l'omaggio ad Aragones.

Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Luis Aragones, il grande ex allenatore dei Colchoneros e della Nazionale spagnola scomparso sabato. I tifosi dell'Atletico lo ricordano con una coreografia da brividi nella quale lo definiscono una leggenda. Ed è dedicato proprio ad Aragones il gol che sblocca il risultato: lo firma al 38' Villa, bravo a concretizzare un assist di Diego Costa.

L'ex attaccante del Barcellona festeggia alzando le braccia al cielo, poi deve lasciare il campo per un problema muscolare. Ma la sua assenza non si sente e l'Atletico dilaga nella ripresa. Al 72' la Real Sociedad perde banalmente un pallone, Raul Garcia innesca Diego Costa che trafigge Bravo con un bel diagonale. E due minuti dopo arriva il terzo gol grazie a un gran colpo di testa di Miranda su corner battuto da Koke.

Partita chiusa, gli ultimi venti minuti sono di pura accademia per la squadra di Diego Pablo Simeone che trova comunque il tempo di calare il poker: è l’ex juventino Diego, appena tornato all’Atletico in prestito dal Wolfsburg, ad andare a segno con una gran botta sulla quale Bravo non può nulla. Finisce 4-0 e il Vicente Calderon dedica una standing ovation alla nuova capolista della Liga.