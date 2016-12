Milan, Seedorf: "Risultato giusto, la squadra ha dato una risposta"

10:12 - Il pareggio con la Lazio dà un po' di respiro a Seedorf dopo una settimana difficile: "La situazione era pesante viste le sconfitte ma i ragazzi sono stati bravi, hanno avuto coraggio. La partita è stata equilibrata, il risultato è giusto. Oggi la squadra ha dato una risposta". L'obiettivo resta l'Europa League: "Momento peggiore passato? Mancano nove gare e dobbiamo fare più punti possibili per l'Europa, ma sappiamo che è difficile".

Seedorf spiega la decisione di utilizzare Pazzini dal primo minuto, con Balotelli in panchina: "Ho scelto Pazzini per le sue caratteristiche e per le caratteristiche della Lazio. Credevo potesse andare meglio infatti, ha fatto una buona gara. Nella ripresa ho messo Mario per cambiare un po' di posizioni e cercare il raddoppio, ma purtroppo è arrivato il pareggio".



Sulla situazione generale del Milan: "Non sono mai entrato in campo per perdere, non fa parte del mio Dna. Ci sono tante cose che vanno curate in una situazione del genere. Ho provato a portare gioia, tranquillità e serenità per poter costruire anche il presente. Considerando il momento, cerco di lavorare su tutti i fronti".