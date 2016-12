Milan: Seedorf resta precario 

16:05 - Clarence Seedorf resta aggrappato alla panchina del Milan: la vittoria nel derby non vale ancora la riconferma per il prossimo anno. L'allenatore olandese è sempre in bilico e la qualificazione in Europa League potrebbe non bastare a convincere Galliani e Berlusconi. Nonostante i due anni di contratto l'ad rossonero ha rivelato: "A fine stagione si vedrà...". Parole che sanno tanto di addio. Per ora, però, bisogna rimanere concentrati sul campo.

I risultati sono dalla sua parte, ma il destino di Clarence Seedorf sembra segnato. L'allenatore continua a non convincere la società che sta pensando a un clamoroso cambio a fine stagione con Inzaghi in pole position. Ora il tecnico olandese può solo vincere le ultime due partite contro Atalanta e Sassuolo e sperare nella qualificazione in Europa League per far cambiare idee ai piani alti rossoneri.