Milan, Seedorf: "Non ho ricevuto comunicazioni dalla società"

11:23 - "Leggo tutto come voi, non ho ricevuto comunicazioni dalla società". Queste le prime parole di Clarence Seedorf dopo la decisione del Milan di affidare la panchina a Pippo Inzaghi. "Io sto bene, passo questi giorni con la mia famiglia e gli amici - ha detto l'olandese a Viterbo, in occasione del ritiro di un premio - Mi fa piacere l'affetto dei tifosi nei miei confronti. Posso dire 'Forza Milan' perché il Milan rimarrà sempre, come i tifosi".

Domanda: "E' previsto un incontro con il presidente?". "Ho appena risposto. Leggo come tutti voi". "I Mondiali? Ci vado per fare altre cose". E ancora: "Sono molto contento dell'affetto dei tifosi - ha ribadito Seedorf - Manifestazioni per me? Prendo atto". Non c'è stata comunque nessuna contestazione alla società davanti alla nuova sede del Milan in via Aldo Rossi contro la decisione di allontanare Seedorf dalla panchina. La protesta sarebbe stata organizzata dai tifosi via web. All'ultima domanda "C'è qualcosa che non rifarebbe?", Seedorf ha salutato ed è andato via.