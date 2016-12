Milan, Seedorf: "Non ho ricevuto alcun ultimatum"

16:36 - La vicinanza utile di Galliani, le due partite decisive e l'unità di intenti sono al centro della conferenza di Clarence Seedorf alla vigilia della gara con la Lazio: "L'incontro con Galliani l'ho chiesto io, è stato molto utile come molto utile mi sarà la sua esperienza per il futuro. Né lui né Berlusconi mi hanno mai parlato di due partite prima del verdetto". Poi sullo spogliatoio: "Unito? Assolutamente sì. Lavoriamo con lo stesso obiettivo".

LA CONFERENZA STAMPA

"Vorrei prima di cominciare chiarire una questione: ho letto alcune cose su una situazione molto delicata che è stata la morte di Gabriele Sandri nel 2007 e volevo chiarire verso la famiglia che la mia decisione di non mettere il lutto quel giorno era dettato dal fatto che non si sapesse ancora di cosa si trattava ma ovviamente ho sempre rispettato la mancanza di persone care. Chiedo scusa alla famiglia se per qualunque motivo si sono sentiti offesi, se avessi saputo di cosa si trattava l'avrei messa".



Aver avuto una settimana intera di lavoro per preparare la Lazio è stato importante?

"Forse sarebbe stato meglio giocare subito dopo tre giorni anche se allenarsi per una settimana è un vantaggio. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, i ragazzi hanno reagito in maniera positiva dopo il Parma, c'è stata una reazione, speriamo di poter fare bene"



Su cosa punta per migliorare i risultati?

"Su tutto quello che serve per arrivare ai risultati. Il rimedio migliore è vincere, questo è scontato. I risultati positivi vengono attraverso buone prestazione: dobbiamo giocare uniti, con coraggio, con la giusta intensità. A partire da domenica anche se sappiamo che ci troveremo di fronte una buona squadra con giocatori importanti"



Qual è il suo stato d'animo dopo questa settimana travagliata?

"Prima della mia firma è stato detto che dovevo preparare il futuro e fino a quando la società non mi dice il contrario rimane quello. Sono molto motivato, convinto che la squadra farà meglio e che i risultati miglioreranno. Stiamo lavorando assieme per riuscirci"



Fondamentale è la compattezza dello spogliatoio...

"Credo che sia stata fatta una dichiarazione che chiarisce non ho detto che tre quarti della squadra era da cambiare. Non sono mai stato né da giocatore né da allenatore una persona che pubblicamente o tra amici parla in questa maniera del gruppo"



Il colloquio con Galliani...

"E' stata una richiesta che ho fatto due giorni fa. E' stato molto costruttivo e gli ho chiesto di starmi vicino come avevo concordato prima della firma perché sapevo di non poter fare tutto da solo. Innanzitutto perché mi manca esperienza e quella di Galliani mi è e mi sarà molto utile. Io e Galliani ci conosciamo da tanti anni. Siamo andati sempre d'accordo, io rispetto molto il suo ruolo e credo che la sua esperienza sia fondamentale per il club. Quando ho iniziato questo nuovo ruolo al Milan ho chiesto di averlo al mio fianco".



Si sente ferito dopo questa settimana?

"Ho spesso vissuto la mia vita facendo fronte a qualche ingiustizia. Io sono convinto di dare il mio 100% e penso che con il mio carattere, la mia personalità e le mie doti posso costruire qualcosa di importante come allenatore. Credo che il mio impegno avrà i suoi frutti e così continuerò a pensarla altrimenti la situazione sarebbe davvero pessima. Ovviamente capisco che la situazione non sia facile e mi dispiace di quanto è stato scritto".



Pensa di dover cambiare qualcosa o rinunciare a qualcosa in campo?

"L'ho fatto tutti i giorni, in due mesi ho dovuto fare quasi tutti i giorni qualcosa di diverso. C'è grande confronto con i giocatori, cerco di avere un occhio critico per migliorare, ma non dimentico neanche che qualche miglioramente c'è stato. Poi, ovviamente e giustamente, si parla sempre del risultato".



Dipendi dai risultati: quindi conteranno le prossime due partite?

"La società, né Galliani né il presidente, mi hanno chiamato per dirmi che mancano due partite per il verdetto"



Balo e Pazzini giocheranno insieme?

"La società mi ha dato l'incarico di fare l'allenatore e le mie scelte sono state chiare dall'inizio: quello che decido è per quello che io ritengo giusto sulla base delle caratteristiche dei giocatori"



Ha ricevuto rassicurazioni da Berlusconi sul futuro?

"Non mi ha chiamato né per darmi ultimatum né per il resto. Sento lo spogliatoio con me? Assolutamente sì. Gli scricchiolii? Non ho letto tutto se no uno diventa scemo. Io vedo l'impegno dei ragazzi negli allenamenti ed è l'impegno di chi vuole uscire da questo momento. I giocatori martedì da Berlusconi? Non ci sono mai stati, lo hanno smentito loro. L'ultima volta che ho sentito il presidente mi ha solo manifestato la sua vicinanza alla squadra".



Ha detto spesso di non sentirsi responsabile...

"Non l'ho mai detto: non sono responsabile di quello che ho ereditato. Sono soddisfatto da quando ho firmato in avanti. Non posso essere responsabile dello stato fisico della squadra perché è stato costruito otto mesi fa. Sono responsabile perché questo migliori"



Poi una lunga analisi del momento della squadra: "Non credo che la squadra prenda gol perché giochiamo con il 4-2-3-1. Stiamo cercando di lavorare tutti insieme per difenderci meglio. Abbiamo cambiato spesso per necessità, molte volte abbiamo avuto degli infortuni. Su cosa abbiamo lavorato in settimana? Su tutto. Abbiamo avuto una settimana piena e abbiamo potuto lavorare sotto tutti gli aspetti. Honda centrale? Quando attacchiamo lui è libero di muoversi. Contro la Samp ha fatto una buona partita, qualche volta potrebbe anche giocare lì, ma ci sono tanti giocatori che possono giocare in quel ruolo. Honda ha tante qualità e può fare bene anche a destra".Si è letto di favoritismi nei confronti di Balotelli...

"Nessun favoritismo. Se gli chiedo di stare più in area? Certo, gli chiedo anche questo. Il suo futuro? Potete parlarne con lui".



L'ultima domanda è sulle dichiarazioni di Maldini, parole che evidentemente non sono particolarmente piaciute al tecnico rossonero: "Direi che la conferenza può finire qui". E se ne va...



LE PAROLE A MILAN CHANNEL



Come vede la partita di domani con la Lazio?

"E' una partita molto importante contro una squadra che ha vissuto un'annata simile alla nostra. La Lazio è una squadra di buona qualità, con giocatori importanti come Klose e Candreva. Noi ci siamo preparati bene in questa settimana. Abbiamo lavorato con grande determinazione, dobbiamo continuare a lavorare per essere pronti le prossime due partite che sulla carta sono difficili. Ma noi siamo al Milan e cercheremo di portare a casa dei punti".

Cosa si aspetta dalla squadra?

"Quando giochi contro grandi squadre ci sono grandi stimoli. Questa squadra ha dimostrato sempre grande carattere e per questo mi aspetto una grande reazione anche questa volta. I ragazzi si impeganno e lavorano con attenzione tutti i giorni".

Il Milan resterà poi in ritiro a Roma...

"Con Galliani abbiamo deciso di rimanere in ritiro a Roma, così da dare maggiore riposo alla squadra in vista della difficile gara con la Fiorentina".

Proprio con Galliani c'è stato un incontro ieri...

"Due giorni fa ci siamo sentiti e abbiamo programmato questo incontro. Sono contento di vedere che la società è sempre vicino al tecnico e alla squadra in tutti i momenti. Questa è al forza di questo club e stiamo lavorando per uscire dalle difficoltà".

Intanto, però, continuano a rincorrersi voci su un futuro in bilico...

"Il mio carattere mi ha portato ad avere grandi successi. Con il lavoro, l'impegno e la mia personalità sono convinto di poter costruire una carriera anche da allenatore. Ma io devo ancora fare tanto, ho bisogno di tempo, l'esperienza di Galliani mi sarà molto utile".