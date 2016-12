Milan, Seedorf: "Non ho capito le parole di Berlusconi"

12:54 - "Non ho capito le parole di Berlusconi e quindi non ho niente da dire". Così Clarence Seedorf ha chiuso la polemica dopo le dichiarazioni di ieri del presidente del Milan. Poi Clarence, all'ennesima domanda sulla sua situazione critica sulla panchina rossonera, ha risposto duramente: "Basta fare polemiche, voi giornalisti mi trattate come uno stupido, ma non lo sono. Dovete chiedere alla società. Non posso parlare per altri".

Formazione per l'Atalanta? "Oggi non dico nulla sulla formazione".

Berlusconi e la posizione di Balotelli in campo: "Non cercate la polemica, non sono stupido e non voglio essere trattato da stupido. A voi chiedo rispetto".

Berlusconi ha detto che gli piace Montella: cosa vuol dire? "Bisogna chiedere a lui. Ora cambiamo argomento. Rispetto il lavoro dei giornalisti, ma non voglio essere preso in giro perché ho risposto diverse volte a questa domanda. Dovete chiedere alla società!".

I giocatori sono dalla sua parte: che pensa? "Mi fa piacere che alcuni giocatori si siano dichiarati vicini a me, fa sempre piacere perché se lo fanno pubblicamente vuol dire che ci credono".

Un commento sulle parole del presidente Berlusconi? "Non ho niente da dire perché non le ho capite. Facendo una battuta, è vero che è facile gestire questo gruppo di persone fantastiche".

Cosa pensa dell'Atalanta? "Contro la Juventus ho visto una buona squadra, vorrà fare risultato contro di noi".

Seedorf in conferenza stampa: "Una settimana di grande equilibrio".

Rischio troppo entusiasmo dopo il derby? "Ne abbiamo parlato, ma questo entusiasmo ci dà un carica per affrontrare la sfida con l'Atalanta. La squadra è molto concentrata".

Kakà non convocato dal Brasile per il Mondiale: "Mi dispiace per Ricky come amico e come suo allenatore. Stesso discorso per Robinho. Purtroppo negli ultimi anni non hanno trovato continuità con la Seleçao. Sono delusi, ma hanno accettato la scelta di Scolari. Ora pensano soltanto al Milan".

L'ex Yepes non sarà a disposizione: "Ci siamo sentiti via messaggio. Mi ha tranquillizzato che sta bene ma non sarà della partita. Visto che sta bene, siamo contenti di non averlo contro..".Honda può giocare a Bergamo? "Tutti stanno bene, è un giocatore molto importante per me. Si allena sempre bene e nel tempo crescerà molto. Abbiamo 24 giocatori a disposizione. Abate e Poli ci saranno".

Seedorf a Milan Channel: "Con Zanetti ho un ottimo rapporto. Un grande abbraccio e un ringraziamento per quello che ha portato nel calcio. Un grande complimento per la sua carriera. Rimarrà nel cuore di tanti, un esempio".