Milan, Seedorf: "Niente Champions? Non sarebbe una vergogna"

23:46 - Prima di partire per Cagliari, Clarence Seedorf ha parlato in conferenza stampa: "In Sardegna è sempre stato difficile giocare, avremo rispetto dei rossoblù - ha dichiarato il tecnico del Milan prima di parlare del momento della squadra -. Chiedo pazienza a tutti, per migliorare voglio vedere dei guerrieri in campo. Niente Champions? Siamo realisti, è a 22 punti di distanza. Non farla un anno non sarebbe una vergogna. Ora puntiamo a migliorare".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Finisce la conferenza di Seedorf che però, a Cagliari, parlerà nuovamente mettendosi a disposizione dei media locali.

Giocherà Birsa o Robinho?

Inutile fare misteri tanto quando giochi contro il Milan l'avversario alla fine sa sempre prima chi affronterà. Giocherà Robinho. Saponara? Ha grande talento, ma devo conoscerlo

Ci sarà ancora mercato?

La società insieme a me sta valutando. Dobbiamo puntare sui giocatori che abbiamo, ma nel calcio si viene e si va

Come giudica l'inserimento di Honda e come sta?

Dobbiamo avere pazienza e vorrei abbassare l'aspettativa su di lui. Il calcio italiano è di altissimo livello tatticamente parlando. Ha grandi qualità ed essendo giapponese non molla mai. Ci aiuterà senz'altro. Sta bene e probabilmente giocherà

C'è la paura di non riuscire a qualificarsi per l'Europa?

I pensieri legati alla paura non servono, sto cercando di non affrontarli o negarli. Non fare una Champions un anno non è una cosa così vergognosa. Bisogna vivere questa situazione con realismo. Tutti vorremmo andare in Champions ma abbiamo 22 punti di distacco..."

Il Milan è sulle gambe?

I ragazzi stanno dando tutto. La mia esperienza dice che puoi correre tantissimo ma non benissimo. Non critico il lavoro fatto prima

Come si trasmette lo spirito da guerriero?

Tutti ce l'hanno dentro, bisogna tirarlo fuori. Ho visto occhi giusti, giocatori con la voglia di impegnarsi e lavorare. E' questo lo spirito del guerriero. Dare sempre il massimo per superare le difficoltà

Questi sei mesi saranno importanti per capire quali giocatori potranno seguirti nel progetto?

Sì, ma questo vale sempre e tutti gli anni per tutti i giocatori. Non è una cosa legata al mio arrivo. Nei grandi club devi metterti in mostra sempre e dimostrare di meritare questa maglia. Abbiamo bisogno di tutti adesso, poi ci saranno i cambiamenti

Hai già fatto un pensiero alla Champions? Dove può arrivare?

E' un obiettivo concreto, ma ora pensiamo al Cagliari.

Vivi la partita in maniera tranquilla, ti arrabbierai mai?

Ho appena iniziato. Non conosco bene la squadra e loro non conoscono bene me. Non voglio fare mille gesti per non fare confusione. Nei tempi morti invece do indicazioni. O hai un'intesa molto forte tra tecnico e squadra oppure fai confusione. E' importante la preparazione alla gara e l'intervallo.

Come sta Balotelli?

Sta bene

Cosa ti aspetti da questo modulo di gioco?

Vi chiedo di non continuare a parlare di sistema di gioco. Non sarà questo che migliorerà o peggiorerà il Milan. Dipenderà dai giocatori, dall'unione del gruppo e dallo spirito

Essien ha detto che è qui per te: cosa ne dici?

Ho parlato con lui tante volte e in maniera trasparente. Come giocatore porta grandi valori dentro e fuori dal campo, è un giocatore molto positivo e di personalità. Un ottimo acquisto che giocherà nei due di centrocampo. Ma sa fare anche il terzino. Ho garanzie su di lui: esperienza e aspetto umano. Auguro il meglio a Nocerino.

E' vero che potresti essere coinvolto in questa linea più generale?

Tutti gli allenatori che ho avuto qui hanno dovuto partecipare a livello più generale

Cosa è successo nel colloquio con Barbara Berlusconi?

Mi ha spiegato i progetti futuri del Milan che vuole rilanciare il brand a livello internazionale.

Difficoltà che incontrerete a Cagliari?

E' storicamente una partita difficile. Hanno una squadra che gioca da tanto tempo insieme e si conoscono bene. Lo rispettiamo, ma sappiamo cosa c'è da fare

Hai capito dove devi lavorare per migliorare il gioco del Milan?

Non c'è da nascondere nulla. Sapete cosa mi piace come gioco, ma non è il mio obiettivo questo momento. Devo dare serenità al gruppo per ritrovare la forza di affrontare una situazione difficile. E' nella difficoltà che si vedono gli uomini e gli spiriti da guerriero. E' la prima cosa che serve. Il bel gioco è una conseguenza del lavoro

Quanto sarà importante l'ambiente per lasciarvi tranquillo?

Sono qui per aiutare nella ricostruzione, ma è evidente che ci vuole tempo. Non c'è una data precisa per vedere il Milan che voglio io. La disponibilità di tutti è la base per costruire qualcosa di importante. Io capisco i tifosi, ci dispiace molto per questo momento, ma nel passato abbiamo visto tanti club in difficoltà che poi sono tornati alla grande

Come arriva il Milan alla trasferta di Cagliari?

L'obiettivo di questa società è sempre lo stesso, ma in questo momento dobbiamo pensare di uscire con determinazione da questo momento. Dobbiamo migliorare i risultati e sarà possibile solo con grande impegno.



LE PAROLE A MILAN CHANNEL

Ipotesi Balotelli sulla linea dei tre: "E' difficile prevedere il futuro. E' uno dei pochi giocatori che ho che ha la caratteristica per giocare davanti. Avere più giocatori di qualità vicini tutti possono fare meglio"

Su Allegri: "Ha cercato di dare il massimo, ma non sono arrivati i risultati. Ora il nostro obiettivo sono gli interessi del Milan. La squadra può migliorare, ma chiedo pazienza a tutti"

Su Essien: "Lo conosco bene, ha grande personalità ed è un grande giocatore. E' un guerriero che ha voglia di farsi vedere per il Mondiale e può giocare benissimo nei due davanti alla difesa"

"La squadra sta dimostrando una grande volontà di lavorare e venire fuori da questo momento difficile. Qualcuno è rientrato, ma abbiamo avuto 10 giocatori con la febbre nei giorni scorsi. C'è grande voglia. Muntari e Zapata non li rischio".