Milan, Seedorf meglio di Allegri: 20 punti in 12 partite

22:11 - Il cambio ha pagato. Clarence Seedorf, giunto oramai alla sua dodicesima panchina rossonera, ha raggiunto quota 20 punti, ben 7 in più di quelli ottenuti da Massimiliano Allegri nelle stesse 12 gare all'andata, maturati da 6 vittorie e 2 pareggi. Anche la media del tecnico olandese è superiore a quella del suo predecessore: 1,67 per gara contro l'1,16 del toscano. Decisive le ultime 3 gare in cui i rossoneri hanno conquistato ben 7 punti.

Seedorf ha esordito lo scorso 19 gennaio a San Siro contro il Verona, vincendo con un rigore di Balotelli nel finale. Da lì in poi solo ottimi risultati fino al momento di flessione di inizio marzo: nessun punto tra Juve, Udinese e Parma. Invece, l'ultima settimana, quella che rischiava di affossare del tutto ogni speranza europea del Milan ha riaperto tutti i giochi con i rossoneri che dopo essere usciti con un buon punto dall'Olimpico, hanno prima espugnato il Franchi poi vinto, al Meazza, contro il Chievo.

Intanto Sulley Muntari, costretto ad abbandonare dopo 45' la gara contro i veronesi, ha riportato un problema al polpaccio destro e in giornata sosterrà gli esami di controllo per valutarne l'entità ed eventuali tempi di recupero.