Milan, Seedorf: "La squadra sta crescendo" 

18:34 - Clarence Seedorf è soddisfatto dopo la vittoria contro la Sampdoria: "La cosa importante è che la squadra cresce, poi i risultati aiutano tanto. Questi tre punti ci daranno forza mentale per continuare la nostra crescita". L'allenatore del Milan non fa calcoli: "Guardando la classifica uno diventa matto, dobbiamo pensare partita per partita, poi si faranno i conti alla fine. Il fatto di avere la mente più libera ci permetterà di essere più sereni".

Pazzini insieme a Balotelli? "Mi fate la stessa domanda da tre settimane, abbiamo solo due punte centrali, a Petagna non si può dare la responsabilità di sostituire uno di questi due attaccanti".

Il Milan sta migliorando partita dopo partita: "E' una questione di tempo, siamo riusciti a dare continuità alle impostazioni di quello che vogliamo fare. Il calcio è fatto di lettura di situazioni, c'è sempre un'interpretazione migliore da parte dei singoli. Saponara ha fatto una buona gara, era la prima da quando ci sono io. Taarabt? Sa giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta, si è reso molto disponibile, siamo molto contenti di quello che sta facendo".