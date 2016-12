Milan, Seedorf: "Io a rischio? Non esiste perché non sono responsabile"

10:09 - L'eliminazione dalla Champions non ha cambiato Clarence Seedorf: "Mi avete visto diverso? No, io ho sempre il sorriso sulle labbra - spiega l'allenatore del Milan alla vigilia del Parma -. Coi giocatori non uso il bastone, ma solo la carota. Balotelli? Nessuna punizione. Si è allenato a parte per precauzione, ma domani gioca lui e non Pazzini. Io a rischio? Non esiste. Non sono io il responsabile della situazione, sono venuto per migliorarla".

Per l'Europa bisogna fare la corsa sul Parma, preoccupato dalla protesta dei tifosi?

"Senza i tifosi il calcio non avrebbe senso, dobbiamo rispettare e capire i loro sentimenti. Fino a poco tempo fa applaudivano la squadra anche dopo le partite perse, non dimentichiamolo. Purtroppo in certi casi i risultati sono l'unica cosa che rimangono. So che i tifosi milanisti fanno quello che serve al Milan"

I tifosi hanno scaricato Balotelli, temi questa situazione?

"Qui non c'è un colpevole, tutti devono andare in campo e aiutarsi, lavorare e cercare di ottenere il massimo. Noi abbiamo il dovere di dare il 100%. Abbiamo un gruppo di valore, in cui credo fortemente. Vedo come si allenano, i risultati arriveranno di sicuro. Adesso mancano autostima e fiducia, tutti assieme si può andare fuori dal momento negativo. I nostri tifosi ci staranno vicini"

Seedorf dopo la partita con l'Atletico è cambiato?

"Io ho questo modo di essere, può piacere a meno. Non uso il bastone perché non ci credo, altri lo usano e funziona, ma io non sono così. Quando c'è da riprendere una situazione cerco di essere sempre costruttivo. Abbiamo bisogno di tempo, si è già visto qualcosa... Ho trovato una squadra mentalmente e fisicamente ai limiti (riferimento ad Allegri, ndr). Ho lavorato a livello tecnico-tattico ma anche a livello personale, per cercare di dare ai giocatori fiducia nei propri mezzi"

C'è una cosa che non rifaresti di questi due mesi?

"No, io vivo e cerco di imparare dai miei errori. Nessuno vive senza fare errori, in maniera perfetta. Il sorriso rimarrà sempre sulle mie labbra, perché c'è gente che al mondo ha ragione di essere triste. Io so apprezzare quello che ho"

C'è una partita-modello da cui ripartire?

"Voglio vedere una squadra che gioca assieme, con impegno, che non molla fino alla fine, cercando con coraggio un risultato positivo. Sono queste le cose che chiedo. Per raccogliere bisogna seminare tanto. Le due partite che sono rimaste nella testa di tutti sono Atletico Madrid (all'andata) e Juventus. Dobbiamo tornare a cercare quelle prestazioni"

Che Parma ti aspetti?

"Mi aspetto un Parma organizzato, con ottime qualità individuali davanti. Fanno bene la fase offensiva, Donadoni ha fatto un ottimo lavoro. Noi vogliamo giocare da Milan, con lo spirito giusto"

Se parte titolare Pazzini è una punizione a Balotelli?

"Non ci sono state né ci saranno punizioni. Non uso il bastone, le scelte sono semplicemente fatte per il bene della squadra. Pazzini titolare? No, domani no. Apprezzo Giampaolo come giocatore e professionista, ma abbiamo due prime punte"

Quando sarà efficace l'anti-virus che hai promesso?

"Fin qui a livello di risultati non c'è stato. Ma abbiamo lavorato nel migliore dei modi, non sono arrivati i risultati che tutti vogliamo. Dobbiamo continuare su questa squadra, ci vuole tempo anche se non so quanto. Non siamo ancora dove vorremmo"

Ti senti a rischio per l'anno prossimo?

"Secondo te? Quante volte è successo che uno sia mandato via dopo 3-4 mesi di lavoro? Io non sono responsabile della situazione che si è creata, sono venuto per migliorarla. Io ho un contratto, la società mi ha chiamato e sto cercando di dare il mio meglio. E' una cosa che non sta in piedi. Faremo di tutto per costruire un Milan forte che possa essere competitivo. Non vedo la logica nella domanda"

Il progetto prevede di investire sul settore giovanile?

"Sono in contatto tutti i giorni con Filippo Galli (responsabile del settore giovanile, ndr), proveremo qualche giocatore. Ma io ho ben chiaro quali sono gli obiettivi della società e l'importanza del settore giovanile. Speriamo di averne qualcuno a disposizione per la prima squadra"

Hai pensato di scendere tu in campo al Calderon?

"No. La squadra dopo il primo quarto d'ora è stata brava a reagire, prendere il 2-1 è stata una botta a livello psicologico. I ragazzi hanno dato quello che potevano, a volte è giusto ammettere i propri limiti e la forza dell'avversario"

Come si esce da queste difficoltà psicologiche?

"Il Milan da due anni si trova nella situazione di dover rincorrere, il problema psicologico si cura con le vittorie. Con Atletico e Juve sono state due brutte botte, perché la squadra si accorgeva di non fare punti nonostante le prestazioni"

Il recupero di El Shaarawy è proiettato alla prossima stagione?

"Noi non forzeremo nulla perché lui deve recuperare bene. Il suo primo pensiero è il Milan, senza il Milan non può andare in Nazionale. So che lui si sta impegnando per tornare a giocare con il Milan. Non forzeremo, lui farà il suo percorso naturale. Se poi riuscirà a fare qualche partita e a giocare in Nazionale, ben per lui. Ma non faremo nulla per accellerare i tempi"

Come scatta la scintilla per inseguire l'Europa?

"Io sono ottimista, alla base di tutto c'è l'impegno. Non ci sono garanzie, perché se gli altri vincono tutte le partite fino al termine della stagione, la situazione rimane questa. Ma noi possiamo fare una bella striscia di vittorie"

Nella gara di Madrid ci sono stati passi indietro?

"Abbiamo fatto fatica all'inizio, poi siamo entrati in partita. Quel rimpallo alla fine del primo tempo non ci voleva"

Essien ha fatto solo 3 partite intere: perché il processo di inserimento si è arrestato?

"In Nazionale ha fatto 65', sappiamo di doverlo gestire con due partite ravvicinate. Anche per prevenire il rischio legato agli infortuni. Con l'Atletico ha fatto bene all'andata e non male al ritorno, si è trovato in un paio di situazioni complicate".



SEEDORF A MILAN CHANNEL

"Il Parma sta bene, in grande salute: sarà una partita tosta. L'Europa League? Ci metteremo di tutto per riuscirci, guardando partita per partita. Abbiamo 11 gare di campionato, con un obiettivo ben preciso. La squadra è pronta per dare il 100%. Balotelli? Non c'è niente. Mario, per prevenzione, è rimasto dentro. Ha fatto 30 minuti con l'Udinese e poi a Madrid: ha avuto un semplice affaticamento, abbiamo fatto prevenzione. E' normale che nei momenti di sconfitta, conosciamo in questo mondo, si cerca di venire fuori con un sacco di colpevoli e colpe. Rimaremo uniti e focalizzati: se avessimo vinto con Juve e Atletico in casa, qualcosa sarebbe cambiato. Lavoriamo con entusiasmo, ci sono persone che hanno problemi più seri nella vita. Tifosi? Nei miei conronti tanto amore e aspettative. Loro si aspettavano qualcosa da me di importante".