Milan, Seedorf: "Impossibile fare miracoli" 

23:54 - E' un'analisi amara quella di Clarence Seedorf, che incassa la prima sconfitta da allenatore del Milan: "I miracoli non si fanno, non è che una vittoria avrebbe cambiato tutto. C'è lavoro da fare" ha spiegato l'olandese dopo la debacle in Coppa Italia con l'Udinese: "Oggi ho visto delle cose molto positive ed altre sulle quali dobbiamo lavorare - ha aggiunto -. La squadra deve ritrovare compattezza, ma per questo serve tempo".

"Sappiamo che in questo momento abbiamo fatto partite ogni tre giorni, ma i ragazzi si sono impegnati - sostiene ancora Seedorf - Non siamo ancora in grado di aver continuità nelle cose che vogliamo fare, ma anche oggi ho visto cose interessanti, insieme ai ragazzi miglioreremo la situazione". San Siro, ancora una volta, non ha risparmiato i fischi: "I tifosi hanno il cuore rossonero e quando giochi nelle grandi squadre le esigenze sono alte, ai ragazzi ho detto di essere sereni perché i miracoli non si fanno. Una vittoria non avrebbe cambiato tutto, ora siamo tornati a vivere la situazione che è. Faremo di tutto per migliorarla".

Sull'argomento mercato non si sbilancia: "Un centrocampista? Galliani è più adatto a rispondere. Ma non è il momento di parlare di investimenti. Il focus è dare alla squadra tranquillità e un senso di progetto che ha bisogno di tempo per essere costruito. Il Milan farà tutte le mosse per rendere più forte questa squadra. E’ un periodo in cui conosco i giocatori dentro e fuori dal campo, insieme a loro costruire un calcio che ho in mente".