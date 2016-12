Milan, Seedorf: "E' un passo falso, non un passo indietro"

10:47 - Crescere: è questa la parola d'ordine di Clarence Seedorf, che anche nella sconfitta di Udine riesce a trovare qualcosa di positivo. "La squadra ha avuto un atteggiamento giusto all'inizio della partita - spiega il tecnico del Milan -: eravamo in controllo ma abbiamo fatto qualche errore e loro diventavano pericolosi quando recuperavano palla. Si tratta di un passo falso più che un passo indietro, anche se nelle ultime settimane avevamo fatto meglio".

La disamina poi si fa più approfondita: "Oggi la prestazione non è stata all'altezza di quello che abbiamo visto nelle ultime settimane - spiega l'olandese a 'Premium Calcio' -. Può succedere, ma cerchiamo di migliorare dagli errori commessi, continuando a credere su quello che è stato fatto fino a oggi. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro palle gol e anche loro ne hanno avute, il match era equilibrato. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, perché martedì abbiamo una partita importante. Questa squadra sta dimostrando, con il lavoro, di voler crescere".

Per la Champions non è detta l'ultima parola: "Vincere al Calderon? Siamo convinti che si può vincere, l'andata l'abbiamo vista tutti". Infine una battuta su Honda, ancora deludente: "Deve avere pazienza per conoscere il calcio italiano, ha fatto delle buone gare con Cagliari e Sampdoria, oggi ha fatto qualche buona giocata. Sono convinto che partendo anche dalla destra, col piede che ha, può veramente fare male. Il tempo può essere la medicina".