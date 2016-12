Milan, Seedorf: "E' sempre triste uscire dalla Champions"

10:03 - L'analisi di Seedorf, dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions, è lucida e non fa sconti: "La squadra psicologicamente fa fatica a reagire quando va sotto e per troppo tempo ha dovuto rincorrere. La Champions era un obiettivo importante, avevamo fatto una buona prima partita, nel primo tempo ce la potevamo giocare". Il tecnico si proietta già al campionato: "Mancano undici partite e ci siamo dati obiettivi ben precisi".

Nonostante le possibilità di rimonta non fossero molte, l'eliminazione dalla Champions è dura da digerire: "Quando si perde c'è amarezza, uscire dalla Champions è sempre molto triste, sono qui per cercare di tirarli su, continuare a farli lavorare come hanno fatto fino adesso, giocare col Parma con lo spirito di chi vuole rifarsi. La condizione fisica? Le condizioni fisiche che ho trovato non erano ottimali, ma rincorrendo dall'inizio del campionato hanno fatto il triplo della fatica degli altri".



Sotto accusa è finito Balotelli, poco brillante stasera: "Se mi aspettavo di più? Speriamo sempre che possa fare belle partite, ma la squadra nel secondo tempo non ha più prodotto una certa grinta. Sempre convinto della scelta di essere tornato al Milan? Assolutamente, ho un rapporto fantastico col presidente. Galliani, Barbara e la società stanno cercando di ricostruire quello che si è un po' perso. Pensiamo al futuro e cerchiamo di fare il nostro meglio fino a fine stagione".