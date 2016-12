Milan, Seedorf dopo il Livorno: "Lo spogliatoio è unito"

17:53 - La vittoria contro il Livorno è stata la quinta consecutiva per il Milan e Seedorf non può che essere soddisfatto: "Abbiamo fatto bene tutto - spiega nel dopopartita -, sono molto soddisfatto. Nello spogliatoio c'è grande armonia, se fosse spaccato non faremmo questi risultati". I tifosi sono schierati dalla sua parte: "Li sento molto vicini, speriamo di continuare così. Io ho le mie idee di calcio e non le cambio. Così faremo risultati".

"Non era facile giocare contro una squadra così chiusa - commenta Seedorf a Premium Calcio -, ma siamo stati bravi fin dall'inizio. E' stata una gara di grande intensità, qualità, gol e con una buona difesa. Una giornata di totale soddisfazione per questa squadra". La soddisfazione è anche tra i tifosi che su Twitter hanno lanciato l'hashtag #iostoconSeedorf e allo stadio hanno fatto sentire i propri cori all'olandese: "Li ho sentiti molto vicini, anche loro come me vogliono riportare il Milan dove merita. Oggi allo stadio c'era un grande ambiente e il Milan mi è piaciuto molto. Bravo anche Constant a reagire a un periodo difficile con una grande prestazione".

In settimana però si è parlato di uno spogliatoio spaccato: "C'è grande sintonia, armonia e concorrenza sana nello spogliatoio. Le voci non mi hanno infastidito perché per me conta solo quello che succede all'interno, non ascolto le voci. La squadra invece era abbastanza infastidita da tutto, ma lo spogliatoio sta dimostrando sul campo quello che è. Se una squadra non è coesa non fa questi risultati". Una crescita costante che sta subendo anche lo stesso Seedorf: "Non si finisce mai di imparare, ma sono orgoglioso. Ascolto tutti, ma le mie idee le porto avanti con convinzione. Ci vuole tempo per vedere i risultati e rispetto all'inizio stanno arrivando".