Milan, Seedorf dopo il Genoa: "Abbiamo saputo soffrire"

23:43 - La vittoria in casa del Genoa è la terza consecutiva del Milan in campionato, ma a Marassi è stata battaglia vera: "Abbiamo saputo soffrire - ha ammesso Seedorf a Premium Calcio -, ma con qualità. La squadra si è aiutata molto e sono contento di questa vittoria". Qualcosa è cambiato in casa Milan: "Anche prima avevamo fatto qualche buona partita, ma non avevamo avuto fortuna. Questa cosa sembra essere girata in nostro favore finalmente".

L'obiettivo dichiarato è l'Europa League che dista sempre cinque punti dal Parma e dall'Inter. La vittoria di Marassi però dà morale e convinzione a Seedorf e al gruppo: "Vincere qui non è facile, anche la Juventus ha sofferto molto. Il Genoa in casa si trasforma e l'ha dimostrato con una grande partita. Anche per questo devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo soffrire, ma con qualità, colpendo nei momenti giusti". Con i tre punti di Genova il cammino di Seedorf arriva a quota 23 contro i 22 raccolti da Allegri in tutto il girone d'andata: "Ho grande rispetto per il lavoro fatto prima di me. Adesso l'obiettivo è solo fare più punti possibile e cambiare questa posizione in classifica che non ci piace".La svolta è arrivata dal pareggio contro la Lazio: "Qualche buona gara - continua Seedorf - l'avevamo fatta anche prima, come contro la Juventus o l'Atletico Madrid. La differenza è che adesso i risultati arrivano. Diciamo che la sfortuna di prima adesso è un po' girata e il momento chiave potrebbe proprio essere il gol di Kakà con deviazione in casa della Lazio. La squadra lavorava bene anche prima e questo alla lunga paga sempre". Infine un commento su Honda al primo gol in Serie A: "L'autostima non gli è mai mancata. Certo il gol gli ha dato morale, l'ha sbloccato e vedremo un altro giocatore da ora in poi".