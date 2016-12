Milan, Seedorf: "Col Genoa la gara più importante di tutte"

12:24 - L'obiettivo Europa League per il Milan passa dalla delicata trasferta col Genoa: "E' la gara più importante delle prossime sette - ha spiegato Clarence Seedorf in conferenza stampa -. Affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà la Juventus e ci siamo preparati. Noi stiamo bene e abbiamo tanta pressione addosso". Stessa pressione sul futuro di Kakà: "Rispetteremo la sua scelta, ma io, i tifosi e la società vorremmo restasse con noi".

LA PAROLE IN CONFERENZA

Non c'è un problema in attacco?

I gol adesso li abbiamo fatti, c'è stata una piccola pausa ma abbiamo ripreso. Non credo ci siano altre analisi da fare a riguardo

Honda non sta convincendo largo a destra: giocherà lì?

Sta facendo bene per me. Era solo questione di tempo e sta dando grande equlibrio nelle due fasi. Ha fatto un bell'assist a Kakà e prevedo possa farne sempre di più-

Come stanno De Sciglio ed El Shaarawy?

De Sciglio sta recuperando e continua il lavoro di terapia. Stephan si sta riavvicinando al campo, ma è stato fuori 7 mesi e ci servirà un bel po' di lavoro per rivederlo.

Sul ricostruire e gli obiettivi del prossimo futuro

L'obiettivo sarà sempre il massimo, quindi competere per vincere. Solo così si può ricostruire bene una squadra

Quale sarà il futuro di Kakà?

Lui sa cosa pensano i tifosi, la società e io stesso. Abbiamo grande rispetto di lui e aspettiamo la sua parola a fine stagione. Lui adesso è concentrato su queste sette partite e poi vedremo alla fine

Lo spirito della squadra sembra essere migliorato: a cosa è dovuto?

Hanno lavorato con determinazione e le vittorie sicuramente mettono di buon umore. La nostra classifica però rimane brutta e quindi dovremo battere sempre su questo punto per fare bene fino alla fine

Cristante è recuperato: lo vedremo a Genova?

Possibile, verrà con noi ma di sicuro non partirà dall'inizio

Che Genoa si aspetta?

Pensiamo di trovare la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, non quella di Verona. Abbiamo preparato la partita con questo spirito.

La quadratura l'ha data Poli?

Andrea è un giocatore importante, ma ho utilizzato tanti giocatori e farò così sempre. Montolivo tornerà in campo e giocherà con De Jong dal primo minuto

La svolta è stata nel cambio di sistema di gioco?

Non è cambiato molto dal mio arrivo. E' cambiato che è passato del tempo e i giocatori hanno iniziato a trovarsi meglio in questo sistema. Sono contento che ora ciò che creiamo si tramuti in gol e iniziamo a vedere una squadra quadrata

L'obiettivo Europa League è alla portata?

Ci sono tante squadre che stanno lottando, non stiamo guardando a una in particolare. Pensiamo solo di fare punti per cercare di trovare il nostro posto in Europa

Come giudica il momento positivo del Milan?

La squadra sta crescendo e stiamo cercando di continuare a spingere forte. Non siamo abituati a queste posizioni di classifica, ma stiamo migliorando. Contro il Genoa è la partita più difficile delle prossime sette. C'è sempre tanta pressione, ma continuiamo a lavorare concentrati.