Milan, Seedorf chiede i danni morali e materiali

17:44 - La tregua armata sta per finire: Clarence Seedorf è atteso in Italia nei prossimi giorni per avviare l'operazione legale contro il Milan. L'olandese, 'cacciato' al termine del campionato nonostante gli ottimi risultati, ha formato un super pool di avvocati (ci sarebbe anche l'ex Ministro del Lavoro Tiziano Treu), con il quale si appresta a chiedere al club rossonero anche i danni morali e materiali seguiti all'esonero.

Secondo il racconto della 'Gazzetta dello Sport', Seedorf avrebbe conservato traccia scritta dell'iter che lo ha portato in rossonero in tempi diversi da quelli previsti. Infatti, dopo le prime telefonate con il presidente Berlusconi, Clarence aveva ribadito come fosse sua volontà chiudere la stagione da calciatore al Botafogo e arrivare in Italia a giugno, per cominciare il lavoro con la squadra dal ritiro estivo. Poi le cose sono precipitate con l'esonero di Allegri e a Seedorf, con al seguito la famiglia, è stato chiesto di anticipare il rientro a Milano. In questi giorni anche Barbara Berlusconi - alla luce dei risultati ottenuti sul campo - ha etichettato come "positivi" i mesi trascorsi dal tecnico olandese sulla panchina rossonera.

Proprio per questo Seedorf non riesce a spiegarsi come sia potuto arrivare l'esonero e cercherà di far valere le sue ragioni in tribunale. Oltre allo stipendio - che il Milan sarà tenuto a versare fino all'ultimo centesimo per 10 milioni complessivi - l'ex allenatore chiederà i danni morali e materiali. La sua squadra di avvocati è già pronta per entrare in azione. Ne fanno parte alcuni giuslavoristi di spicco (in Italia e negli Stati Uniti). Clarence, che in questi giorni si trova in Brasile da commentatore, potrebbe tornare in Italia prestissimo e inaugurare una battaglia, quella fra lui e il Milan, che fino a pochi mesi fa sembrava davvero impensabile.