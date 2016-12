Milan, Seedorf cambia tutto: si cerca l'equilibrio

21:05 - Chi lo sa se la gita a Madrid ha portato consiglio a Clarence Seedorf o se i cambiamenti tattici fossero già previsti in casa Milan. Le prime quattro partite con l'olandese alla guida hanno restituito un Milan offensivo, sì, ma chiaramente sbilanciato. Seedorf, anche impressionato dal poker dell'Atletico Madrid, vuole più equilibrio ed è pronto a sacrificare un trequartista: Honda. L'idea è di avanzare Montolivo, con Balotelli largo e Pazzini davanti.

Un'idea tattica che Seedorf non ha mai nascosto e svelata anche durante l'ultima conferenza stampa prima del Torino. Pazzini e Balotelli possono giocare insieme, arretrando SuperMario come a Cagliari, ma per trovare un po' di equilibrio in mezzo al campo e non spaccare la squadra in due, la mossa dell'olandese è di piazzare due mediani davanti alla difesa, da scegliere tra De Jong, Muntari ed Essien e spostare Montolivo dietro le punte, a galleggiare tra le linee. Questo anche per non dover rinunciare alla spinta degli esterni, di nuovo fondamentale con Pazzini in mezzo all'area. Il Pazzo è unico nel suo ruolo, Seedorf lo sa bene e proprio questo potrebbe rappresentare un problema di ricambio, ma la volontà è quella di tenere Balotelli libero di svariare sul fronte d'attacco, puntando e saltando l'uomo come Honda e Robinho non hanno saputo fare. E proprio questi due dovrebbero essere gli esclusi di lusso. Il primo non si è ancora ambientato ai ritmi del calcio italiano; il secondo è sempre con la valigia in mano, in attesa dell'offerta giusta. Poco importa, quel che conta è che l'allenatore sia sul pezzo e la voglia di ritrovare una squadra equilibrata è lì a dimostrarlo.