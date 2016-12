Milan, Seedorf: "Balotelli non è cattivo e sta crescendo tantissimo"

16:02 - Dalla gara di Champions con l'Atletico, il Milan ha tratto consapevolezza dei propri mezzi: "Non è stata una sconfitta ma un risultato parziale - spiega il tecnico rossonero Clarence Seedorf -. Tutti hanno riconosciuto quello che abbiamo fatto e questo fa piacere. Ma la squadra deve continuare a migliorare". Balotelli è stato inserito da France Football fra i 10 calciatori più cattivi: "Cattivo di cosa? Balo è dolce, simpatico e sta crescendo molto".

LE PAROLE DI SEEDORF IN CONFERENZA STAMPA

A Genova ritrova un vecchio amico: Sinisa Mihajlovic

"Sono contento di quello che sta facendo Sinisa. Con lui alla Samp è stato un anno importante perché arrivavo da una realtà diversa, per la prima volta ero fuori dall'Olanda. Sono grato dell'anno passato alla Samp".

La sconfitta di Champions che Milan restituisce al campionato?

"Non è ancora una sconfitta, ma un risultato parziale. La prestazione ci ha ccompagnato in questi giorni di lavoro, ci ha aiutato a preparara una gara importante contro una squadra che sta bene come la Samp. Le motivazioni e gli obiettivi sono precisi. Se continuiamo a fare un salto in avanti a livello di spirito di squadra, faremo ottime cose".

La caratteristiche della Sampdoria

"E' una squadra coraggiosa e organizzata. Possono creare difficoltà con la manovra e con gli inserimenti. Hanno fatto bene anche con la Roma. Serve l'attenzione giusta".

Un giudizio sul gol subito dall'Atletico

"Abbastanza casuale. Non è stato un corner calciato in maniera netta e andato sulla testa di un avversario. C'è stato un rimpallo e non siamo stati fortunati. Anche loro nel primo tempo hanno avuto momenti in cui potevano prendere gol".

Balotelli fra i 10 più cattivi al mondo?

"Devo ancora capire dove sia la cattiveria di Balotelli. Mi dispiace che un giornale così importante (France Football, ndr) non si dedichi al calcio giocato e tratti questi temi. Balo è un ragazzo dolce, positivo e simpatico. Da quando sono arrivato ho visto una grande crescita a livello comportamentale, sono contento di lui".

Sugli infortuni di Balo e De Sciglio

"Non sono mai riuscito a farli riposare. De Sciglio sta crescendo e deve crescere ancora, sono contento per quanto ha fatto finora. Ha subito un brutto fallo e si dovrebbe alzare la voce. Speriamo possano recuperare entrambi più in fretta possibile".

Sulla prova contro l'Atletico

"L’intenzione è di crescere sempre. Tante cose buone si sono viste anche in altre gare, ma visto il livello del match di mercoledì, tutti si accorgono di più delle cose positive. Speriamo la squadra possa dimostrarlo con maggior continuità. I complimenti che ci sono arrivati fanno piacere. Noi garantiamo impegno e continuità nel lavoro".

Il valore di Taarabt

"E’ un giocatore di grande talento con un margine enorme di crescita, sono contento di quello che sta facendo e spero dia continuità alla sua determinazione e disponibilità".

Su Honda

"A Marassi giocherà dall'inizio".

Un giudizio su Rami

"Una squadra è solida nella difesa quando tutta la squadra fa una buona fase difensiva. Rami sta facendo bene e crescerà ancora nel tempo".

Il Milan di Champions appare diverso da quello visto in campionato: perché?

"Non è il Milan che si trasforma, è il calcio che si trasforma, con le squadre italiane che si chiudono è difficile fare certe gare. Dobbiamo essere bravi a costruire internamente lo stimolo".

LE PAROLE DI SEEDORF A 'MILAN CHANNEL'

"Siamo alla ricerca di una continuità, di una serie di cose positive. Giocare contro l’Atletico e vedere quello che sono riusciti a fare i ragazzi, dimostra che la strada è quella giusta e dobbiamo lavorare e crescere ancora di più".

Su Balotelli: "Mario ha un grande potenziale ed è solo questione di tempo, perché lui ha voglia e determinazione. Ho visto miglioramenti a livello tattico, nella ricerca della profondità, c’è un’evoluzione a 360°, tutto non può arrivare subito ma sta crescendo".

Sui titoli dell'Al Ahly: "Noi facciamo sempre i complimenti, i pesi sono diversi, ma questo può essere uno stimolo per noi".

Sul modulo visto con l'Atletico e su Poli: "Non è una questione di un solo centrocampista in più. L’atteggiamento di tutti ha fatto la differenza aldilà di alcune modifiche in campo".

Su Taarabt: "Tutte le informazioni avute da ex compagni o colleghi che hanno giocato con lui, hanno confermato che si trattava di un talento puro. E’ giovane, non ha ancora trovato continuità e fiducia in club, è venuto qui con grande determinazione. Ha fatto una bella settimana verso Napoli e l’ho messo dentro. E’ un diamante grezzo ed è importante che abbia la voglia di non fermarsi".



GALLIANI: "AL AHLY? CAMBIEREMO SCRITTA SULLA MAGLIA SE..."

Prima di Clarence Seedorf, ha parlato Adriano Galliani. L'ad rossonero è tornato alla carica sui titoli dell'Al Ahly, che ha spodestato il Milan dal trono dei club più titolati al mondo: "Se dopo approfondimenti dovesse rivelarsi omologato anche il titolo vinto dagli egiziani nel 1989 (l'Intercontinentale Africa-Asia, ndr), sulle maglie scriveremo 'Il club europeo più titolato al mondo'". L'ad ha parlato anche dell'eventualità di arrivare sesti e conquistare l'Europa League: "In quel caso, per questioni di date, non faremo la Guinness Cup".