Milan, Seedorf: "Balotelli diventi il campione che ancora non è"

22:49 - La sconfitta di Napoli non ha scalfito la fiducia di Clarence Seedorf: "Non posso rimproverare nulla alla squadra quando si impegna. Solo che a volte trovi avversari più pronti, e si è visto anche in Coppa Italia...". Il summit con il presidente Berlusconi "è stato un incontro bello. Tutti vogliamo riportare in alto il Milan. I giocatori devono apprendere la filosofia del presidente, cioè vincere e convincere. Balo? Non è ancora un campione finito".

Le parole di Seedorf in conferenza stampa

Sulla partita con il Bologna

"Per arrivare bene in Champions, bisogna far bene anche con il Bologna. Per il 90% le scelte di domani non terranno in considerazione la gara con l'Atletico. Il Bologna è una squadra da rispettare per la sua storia. Ho visto la partita col Torino, sappiamo esattamente cosa sono in grado di fare. Sono organizzati. La formazione? Non ho grandi dubbi, tutti hanno lavorato bene in questi giorni. Silvestre non è al 100%, Robinho starà fuori".

L'analisi della sconfitta di Napoli

"Siamo dispiaciuti del risultato, ma quando una squadra si impegna va accettato il fatto che qualcuno fa meglio di te. Negli ultimi giorni ho visto nei ragazzi la volontà di migliorare ancora. Ripeto, anche a livello difensivo Napoli per me non fa testo. Essien e Taarabt erano alla prima gara, Abate non giocava da due mesi. Non siamo ancora una squadra consolidata. Tolta quella partita, abbiamo dimezzato i tiri in porta che subiamo. Abbiamo alzato il baricentro. Io conosco i punti di forza di questa squadra e cerco di applicarli sul campo"

Al Milan manca corsa?

"Non è quanto corri, ma come si corre la cosa fondamentale. Ci sono tante squadre che corrono e perdono sempre. Bisogna farlo con intelligenza e con una certa velocità. La condizione fisica? La squadra deve migliorare in tutto, non voglio muovere critiche ad Allegri, non mi interessa. Quando mancano i risultati, devi rincorrere ed è molto più faticoso. Dobbiamo lavorare tanto sul piano fisico e mentale".

La situazione di Honda?

"Bisogna avere pazienza come con tanti talenti che sono arrivati in Italia in passato. La Russia e l'Italia sono due cose differenti, sono convinto che bisogna dargli un po' di tempo per esprimere il suo livello. Sta lavorando tanto anche in fase difensiva. Pian piano diventerà sempre più efficace nelle sue giocate. Per domani è pronto, ha recuperato dalla febbre".

L'incontro con il presidente Berlusconi

"Era una cena dove abbiamo parlato ovviamente del futuro del Milan. C'è grande voglia di riportare il Milan in alto. I ragazzi vogliono vincere. Il modo più facile per arrivarci è convincere".

Il momento di Balotelli

"Capita a tutti di non giocare bene una partita, Mario è un grande talento e speriamo che possa esplodere per diventare il campione che ancora oggi non è. Sono convinto che prima o poi lo vedremo perché lui ha grande voglia. Le lacrime a Napoli? Sono state uno sfogo, anche lui è umano".

Su Pazzini e Balotelli insieme

"Abbiamo solo due attaccanti centrali, se poi voglio cambiare come faccio? Comunque è una possibilità a cui ho pensato e continuo a pensare".

Su Kakà

"Non è qui solo per andare ai Mondiali. Lui è qui per aiutare il Milan a crescere e a sua volta il Milan aiuta lui per andare al Mondiale. Secondo me ha grandi possibilità di andare, sta facendo benissimo con la maglia del Milan, se continua così andrà in Brasile".

Su Poli

"Sa fare bene tutte e due le fasi, lo vedo molto bene. Non ha avuto grande spazio, ma sarà importante per noi, ci parliamo spesso. Montolivo ancora fuori? No. A Napoli volevo dare un po' di minuti a Essien e farlo giocare con De Jong".

Le parole del tecnico a 'Milan Channel'

Sulla condizione fisica: "Io sto lavorando sulla squadra sia a livello fisico, che mentale, oltre che tecnico e tattico. Stiamo cercando di lavorare per migliorare la situazione. Non sono preoccupato. Qualsiasi modulo si usa, serve che i giocatori stiano bene fisicamente, non solo con il nostro sistema tattico".

Sul gioco della squadra: "A Napoli è stata una gara particolare: Abate non giocava da tanto, Essien e Taarabt esordivano nel Milan. Non è una scusa ma quando è così mancano certamente alcuni meccanismi".

Sulla cena con Berlusconi e Galliani ad Arcore: "E' stato un incontro molto bello tra persone che hanno grande feeling. Tutti vogliamo riportare il Milan in alto, anche se sappiamo che ci vorrà del tempo".

Sul modulo: "L'importante è la filosofia del Milan, che è quella del Presidente, cioè vincere e convincere. Tanti ragazzi che ci sono ora non lo sanno forse, quando una squadra arriva a San Siro deve sapere di gicoare con il Milan".

Sul dialogo con i giocatori: "E' molto importante, ti permette di capire lo stato d'animo dei giocatori. Per esempio Taarabt, nei primi due giorni era assente e non faceva nemmeno 1/10 di quello che sa fare. el Shaarawy deve avere pazienza, deve pensare a guarire bene".

Sulla partita contro il Napoli: "Ieri il Napoli ha fatto una grande partita, ma anche prima di giocare con noi avevano fatto bene nonostante i risultati. Anche con noi poi hanno fatto una grande partita e hanno meritato di vincere".