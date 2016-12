Milan, Seedorf: "Balo disponibile. Ping pong? Magari gli ha fatto bene..."

12:35 - La sfida di Madrid è dietro l'angolo, ma Seedorf rimane concentrato sull'Udinese. Al Friuli il tecnico rossonero potrà contare su Balotelli: "Mario sta bene. Ping pong? Chi se ne frega, magari gli è servito..". Ok anche Zapata e Honda, che partirà titolare. Probabile turno di riposo invece per Kakà. "Serve continuità, i risultati arriveranno - ha spiegato Clarence alla vigilia -. Voglio la stessa cattiveria mostrata contro Samp e Juve".

LA CONFERENZA

Prandelli e il caso Chiellini

"Prandelli non mi ha chiamato per la convocazione di De Sciglio. Perché poi? E' stato in panchina con la Juve e quindi era a disposizione"



Kakà a riposo?

"Ricky a riposo in vista della Champions? Tutto è possibile...".



Balotelli e Twitter

"Io non sono qui per dire come bisogna utilizzare i mezzi di comunicazione. Per voi questa è notizia: questa è la cosa triste. Quello che mi fa preoccupare è che certe notizie in Italia sono banali. Chi se ne frega se gioca a ping-pong, lui si è fatto le sei ore di trattamento, magari gli ha fatto anche bene.... Non so se c'è stato fastidio da parte della società per Balotelli: dovete parlare con la società". "Vietare Twitter? C'è un problema legale, non credo sia possibile negare l'utilizzo di questi mezzi". "Non sto qui a discutere i comportamenti di Mario. Ha fatto il suo recupero, è a disposizione. Altrimenti chiedete a lui o in società, io non ho visto nessun aspetto negativo nel suo recupero".



Honda sarà in campo

"Honda giocherà domani, è abituato a fare i voli lunghi. Domani sarà pronto per dare il suo contributo. Nel calcio non tutti giocano nel ruolo in cui vogliono, io l'ho fatto per tanti anni. Tantissimi giocatori hanno avuto difficoltà nell'adattarsi al calcio italiano, sono sempre stato affascinato dal suo gioco. Lui può muoversi come vuole. Lui è disponibile e i dubbi vengono da fuori che dall'esterno. Potrà crescere in quel ruolo, dobbiamo fare quello che è meglio per la squadra".



Tanti gol sbagliati

"Un mio vecchio allenatore mi diceva che se si tira all'incrocio non la prende nessuno. Ora è importante creare occasioni. Creando così anche nelle prossime gare inizieremo a fare gol".



Turnover in vista dell'Atletico

"Tra cinque giorni abbiamo un'altra gara importante. Dobbiamo tenere in conto pure l'Atletico"



Gioco e risultati

"Voglio continuare a giocare bene ancora, i risultati arriveranno. Se giochi male è più difficile che arrivino i risultati. Giochiamo bene per i tifosi e per chi ci segue. I tifosi hanno applaudito i nostri ragazzi contro la Juve, non sempre vince il migliore. Non è che vogliamo giocare bene e perdere, ma giocare bene e vincere".



Diego Costa

"E' molto pericoloso, quando tocca palla in area tira in porta. E' un attaccante in forma, è meno nel gioco ma fa capire le sue capacità. Ogni volta che è chiamato in causa mi è sembrato pericoloso".



Capitolo infortunati

"Poli dice che ragiona sempre meglio (ride, ndr). Lo stiamo controllando ogni giorno, ha avuto un trauma cranico e va rispettato. Zapata è tornato e non ha giocato con la Nazionale. Anche Mario sta bene, ha ancora dolore e dovrà conviverci. Ha fatto un grande allenamento, saranno a disposizione".



Classifica e obiettivo Europa League

"La classifica non aiuta a guardarla. Bisogna cercare di fare il meglio in campo, cercando di avere continuità. Verrà automatico tornare a vedere la classifica, ora non serve a niente farlo. Non serve ricordarcelo ogni minuto. Noi facciamo il massimo per quello che possiamo. In ogni partita hanno dimostrato di avere un bel atteggiamento".



Complimenti all'Udinese

"Il nostro focus è su noi stessi: abbiamo cercato di rispettare sempre tutti. I loro punti di forza sono chiari. E' un club che ha altri obiettivi, non è soltanto il risultato in campionato se non valorizzare i giocatori. Che abbiano alti e bassi è normale. Ogni anno ricominciano da zero, sono stati bravi a farlo. Possono ricevere solo complimenti, noi dobbiamo prepararci al meglio". "Mi aspetto che la squadra continui ad avere lo stesso atteggiamento, ancor prima dell'aspetto tecnico-tattico. Anche con la Samp era una partita delicata e domani troveremo un'altra squadra in casa pericolosa".



Saponara

"Ho gran voglia di lavorare con tutti. Saponara si sta allenando con impegno, ha fatto un buon primo tempo con la Samp. Gli manca il ritmo partita e altro per crescere. E' un ragazzo positivo, merita la mia attenzione come tutti".

SEEDORF A MILAN CHANNEL

Prima della conferenza stampa, il tecnico rossonero ha parlato a Milan Channel:

Balotelli e Zapata disponibili

"Zapata sta bene, ha finito bene l'allenamento. Balo sente ancora il dolore, è normale, dovrà conviverci. Saranno entrambi disponibili per l'Udinese".



A caccia della continuità

"Dobbiamo dare continuità nelle prestazioni, non può non venire il risultato. Spero di vedere la squadra con la stessa cattiveria e concentrazione messa in campo ultimamente. Il risultato è una conseguenza".



Ancelotti e Coverciano

"Con Ancelotti c'è stato un bel rapporto, l'affetto non è mai sparito. Gli anni non cancellano quello che abbiamo vissuto". "A Coverciano Ho visto tanti vecchi amici, è stato bello esserci. E' un ambiente con nuovi colleghi, è stato importante esserci e partecipare a questo momento".



Poli e il match con la Juventus

"Stava facendo un'ottima gara con la Juve, quando è uscito abbiamo subito il colpo. Nonostante ciò, la squadra ha sempre cercato la vittoria. Spiace per il risultato finale".



Tante occasioni, pochi gol

"Io mi soffermo sul fatto che abbiamo creato, è molto importante crearlo. Nessuno sbaglia apposta, non devo ricordare a nessuno quanti attaccanti non fanno gol per tre mesi. Poi all'improvviso tornano a far gol. Il calcio è questo, è una ruota che gira: alla fine la classe non è acqua. Uno che sa fare gol come Pazzini, Balo e Kakà possono stare a secco. Alla fine la manderanno dentro"