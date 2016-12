Milan, Seedorf a Sport Mediaset: "Grazie presidente"

12:09 - Clarence Seedorf deve ringraziare Balotelli per la vittoria sul Bologna, anche se l'allenatore del Milan ha un pensiero importante soprattutto per Silvio Berlusconi. "La presenza e il supporto del presidente sono stati molto importanti - ha detto a Sport Mediaset - . E' stato un gesto slegato dal risultato della partita, pensando solo all'intenzione di migliorare e guardare al futuro. L'ambiente ha bisogno di questo supporto".

Sulle voci che riguardano quello che sarà lo staff di Seedorf della prossima stagione. "Finché non parlo io, tutto quello che leggete sono falsità", ha chiuso ogni discorso l'allenatore olandese. Con le prime difficoltà sono però arrivate anche le critiche e le insinuazioni: "Siamo il Milan, meritiamo rispetto. Certe cose vengono dette solo da chi ci vuole male. Un allenatore arrivato a metà stagione dopo un mese non può già essere in discussione, in 22 anni da calciatore non ho mai visto queste cose, vuol dire che ci sono delle persone che hanno altri interessi".