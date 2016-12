Milan, Seedorf a Milano e subito a San Siro

10:43 - Clarence Seedorf è atterrato all'aeroporto di Linate alle 18.30. Una macchina del Milan lo ha prelevato e lo ha portato a San Siro per assistere alla gara di Coppa Italia contro lo Spezia. In tribuna ha abbracciato Galliani e si è seduto accanto a lui. "Sono nato lo stesso giorno di Sacchi? Speriamo porti bene. Ma sono felicissimo", ha detto a Sportmediaset ad Amsterdam. All'arrivo a Milano: "C'è molto da fare per riportare in alto il Milan".

20:30 NIENTE CENA CON GALLIANI: SEEDORF SUBITO IN ALBERGO

Niente cena con Galliani per Clarence Seedorf: stanco per il lungo viaggio, l'olandese ha deciso di recarsi subito in hotel per riposare ed essere pronto per il primo allenamento a Milanello alle ore 15. Domattina alle 9.30 la firma del contratto.



19:48 SEEDORF: "VOGLIO APRIRE UN ALTRO CICLO AL MILAN"

Appena arrivato a San Siro, Seedorf ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Milan Channel: "In questo momento avverto grande emozione e senso del dovere. Ho lasciato il Milan nel maggio del 2012 alla chiusura di un ciclo. Il mio lavoro sarà quello di riaprirne un altro". A ancora: “In questo momento sento emozione e senso del dovere. Il dovere di dare il 100% per ricostruire, riportare entusiasmo e sicurezza, che ci saranno. Qualche mese fa io in Brasile e Kakà a Madrid e adesso siamo qui? Eh sì, ci siamo già sentiti e siamo contenti che in maniera diversa possiamo cercare di rifare belle cose in rossonero. Ricostruire un ciclo? Questa è l’idea, Forza Milan e speriamo di fare belle cose perché abbiamo sofferto abbastanza”.



19:21 SEEDORF E' ARRIVATO A SAN SIRO. L'ABBRACCIO CON GALLIANI

La macchina con a bordo Seedorf è arrivata a San Siro. Allo stadio, c'è stato l'abbraccio in tribuna con l'ad rossonero Adriano Galliani.



18:52 SEEDORF: "C'E' MOLTO DA FARE PER RIPORTARE IN ALTO IL MILAN"

"Abbiamo molto da fare per riportare in alto il Milan. Sono molto felice. Due anni fa il presidente Berlusconi aveva previsto tutto''. Queste le prime dichiarazioni di Seedorf rilasciate a Milan Channel dopo l'atterraggio a Linate. "Non si può dire che sono tornato, perché non sono mai andato via. E' importantissimo per me vedere tutto questo entusiasmo''. Poi un pensiero a Claudio Lippi, giornalista di Milan Channel scomparso l'anno scorso: ''Claudio è sempre nel mio cuore. Speriamo di dedicargli presto qualcosa di importante".



18:45 SEEDORF IN VIAGGIO VERSO SAN SIRO

All'aeroporto di Linate Seedorf è stato prelevato da una macchina del Milan e ora è in viaggio verso San Siro per Milan-Spezia. In auto con lui la manager.



ORE 18:34 SEEDORF E' ATTERRATO ALL'AEROPORTO DI LINATE

Seedorf è arrivato a Milano. Il neo allenatore del Milan è atterrato all'aeroporto di Linate intorno alle 18:30.



ORE 17:45 SEEDORF ATTESO A MILANO ALLE 18.25

L'arrivo di Seedorf a Milano è previsto per le 18.25, un quarto d'ora prima dunque sull'orario precedentemente annunciato.



ORE 17:30 IL SITO DEL MILAN: "A FRA POCO CLARENCE"

Grande attesa oggi a Milano per lo sbarco di Clarence Seedorf. Inizia una nuova grande avventura. "A fra poco Clarence", ha scritto il sito del Milan.ORE 16:55 SEEDORF SI IMBARCA PER MILANO

Quattro ore di relax all'aeroporto, compresa una breve seduta in palestra, un'altra volta i saluti al microfono di Marco Francioso, poi Seedorf si è incamminato verso il volo che lo condurrà a Milano. Confermato l'orario del suo arrivo a Milano.

ORE 15:50 FRANCO BARESI SI RICORDA DI TASSOTTI

Tutti fanno i complimenti e danno il benvenuto a Seedorf, e Franco Baresi preferisce invece dare un saluto particolare a Mauro Tassotti. "Mauro, per Milan-Spezia tocca a te. In bocca lupo, questa è una soddisfazione". Ricordiamo che Tassotti, da 34 anni al Milan e da 13 stagioni vice allenatore, siede per la prima volta in panchina da tecnico titolare.

ORE 15:00 I COMPLIMENTI DI BOATENG



Wish u all the best at Milan Clarence!!! Was a honor for me to play with u...#reallegend pic.twitter.com/M0WjRq5FZ0

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) 15 Gennaio 2014

ORE 14:35 IL PRIMO OLANDESE SU UNA PANCHINA DI SERIE A

ORE 13:45 LE GIORNATE MILANESI DI SEEDORF

ORE 12:00 LE PRIME PAROLE DI SEEDORF, AD AMSTERDAM

ORE 11:40 CLARENCE FORSE A SAN SIRO, MA SOLO A FINE PARTITA

ORE 11:00 SEEDORF E' SBARCATO AD AMSTERDAM

C'è una prima volta per Seedorf. E' la prima volta che un allenatore olandese siede su un panchina di serie A del nostro campionato.Il programma di Seedorf, nei prossimi giorni. Giovedì l'incontro con Galliani e poi con Silvio Berlusconi e la firma del contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2016. Per venerdì è previsto il ritorno a Milanello, dov'era stato fino a giugno 2012: debutto da allenatore. Domenica sera sarà in panchina per Milan-Verona. La presentazione del tecnico venerdì o sabato.All'aeroporto, Seedorf incontra Marco Francioso, giornalista di Sport Mediaset: le prime parole "europee" del neo allenatore del Milan, che potremo ascoltare nell'edizione di Sport Mediaset delle 13.Il Milan si prepara alla gara di Coppa Italia con lo Spezia, inizio ore 18 a San Siro. Stando a quanto trapela, è possibile che Seedorf faccia tappa a San Siro per salutare la squadra, a fine gara.Clarence Seedorf è arrivato ad Amsterdam dal Brasile: 11 ore di volo. E' il tragitto previsto: resterà ad Amsterdam cinque ore, prima di imbarcarsi verso Milano-Linate, dovE è previsto il suo arrivo alle 18:40