Milan, rissa fra Amelia e Bonera

10:13 - La stagione è finita, ma al Milan i nervi restano tesi. Lunedì, dopo l'inaugurazione della nuova sede al Portello, Marco Amelia e Daniele Bonera sarebbero venuti alle mani sul pullman della squadra. I due farebbero parte di fazioni opposte all'interno dello spogliatoio: il portiere, diversamente dal difensore, sarebbe un seedorfiano convinto.

Barbara Berlusconi aveva fortemente voluto la presenza della squadra all'inaugurazione di Casa Milan, tanto che l'evento era stato anticipato rispetto alla data fissata. Ma qualcosa su quel pullman, dopo la sfilata e le foto di rito, non è andato nel modo giusto. La tensione era davvero palpabile e i due giocatori sono arrivati alle mani. Secondo "Repubblica.it", lo spogliatoio sarebbe spaccato almeno in due fazioni: da lato i sergenti di ferro dell'allenatore, fra cui Amelia, dall'altro chi si è ritrovato un po' in disparte da quando è arrivato Clarence, ossia Bonera. Il tecnico olandese, dopo l'ultima vittoria contro il Sassuolo, aveva elogiato lo spogliatoio, definendolo unito e coeso. Dove sta la verità?



AMELIA SPIEGA L'ACCADUTO

Con una dichiarazione scritta sul proprio profilo Facebook, Marco Amelia ha chiarito le dinamiche della discussione con il compagno.

"Vorrei chiarire e chiudere l'argomento di cui oggi tutti parlano e che mi vede coinvolto in prima persona. Sul pullman c'è stata una discussione per il semplice motivo che al mio invito alla squadra di scendere a salutare i tifosi presenti qualcuno non voleva farlo anche se poi alla fine siamo scesi tutti come era giusto fare. Evitiamo di scrivere fatti non avvenuti ma soprattutto motivazioni della discussione ridicole,visto che,e sottolineo il fatto,io sono stato e sono sempre e solo ProMilan anche se nutro grande stima per Seedorf sia come uomo che come professionista e del resto anche di molte altre persone che fanno parte del club. Colgo l'occasione per ringraziare l'Ac Milan e tutte le persone che lavorano per il club per questi 4 anni indimenticabili ma salutare e ringraziare soprattutto la tifoseria rossonera che non ha mai mancato di sostenere la squadra anche nei momenti più difficili. Marco Amelia"