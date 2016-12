Milan, Rami: "Juve, possiamo batterti"

16:46 - Per la supersfida di domenica sera contro la Juve, nel Milan confermatissimo Adil Rami, il difensore bomber. "Non sono qui per fare gol ma per aiutare la squadra dietro e sto lavorando per restare qui molti anni - ha detto a Sportmediaset - Seedorf mi dà fiducia e responsabilità e con cui possono diventare più forte. Il confronto con Tevez? Sappiamo che sarà una gara difficile ma ho fiducia nel Milan e possiamo vincere".

