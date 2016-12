Milan, primo gol per Torres

15:56 - Un gol e un assist per Saponara per bagnare al meglio il suo "esordio" con la maglia del Milan. Fernando Torres non ha mancato l'appuntamento con il gol, attesissimo da tutti i tifosi milanisti, nell'amichevole in famiglia contro la Primavera. La partitella è finita 5-0 per la prima squadra. Oltre a Torres sono andati a segno Saponara (2) e Bonaventura e Niang. In campo con i giovani Zaccardo, Alex e Bonera.

Questo l'undici mandato in campo da Pippo Inzaghi: Agazzi; Abate, Rami, Mexes, Albertazzi; Crociata, Gamarra, Saponara; Menez, Torres, Bonaventura.



Il primo tempo è stato segnato dalla doppietta di Saponara, assistito da Torres e Bonaventura, i due nuovi arrivati di casa Milan. Nella ripresa sono stati proprio lo spagnolo e l'ex atalantino ad andare in gol. Infine Niang, spostato poi in Prima squadra, ha fissato il definitivo 5-0.