Milan, Poli prova il recupero per l'Udinese assieme a Balotelli 

10:00 - Operazione recuperi, per Poli e per Balotelli. Entrambi ci saranno con l'Atletico Madrid, da valutare invece l'impiego contro l'Udinese: per SuperMario, che oggi ha lavorato ancora a parte in palestra, possibile un minutaggio, anche se ridotto, per scaldarsi in vista della sfida di Champions, per l'ex doriano più probabile che prevalga la cautela e venga così risparmiato. "Sto meglio - ha detto Poli a Milan Channel - ma è stata una bella botta. Il rientro? Vediamo giorno dopo giorno".

"Il colpo è stato molto forte - ha raccontato Poli - ma per fortuna non ho mai perso conoscenza. Non mi ero accorto nemmeno del mignolo rotto, sono cose che capitano nel calcio. Ho grande voglia di rientrare presto, valuteremo giorno per giorno l’evolversi della situazione e vediamo cosa succederà. Con l’Udinese è un partita importante, che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, io cercherò di riuscire a stare bene già per questa partita. Fin da quando sono arrivato qui ho sentito molto l’affetto dei tifosi e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Io uomo in più del Milan? Sto giocando in una posizione nuova, so di poter dare una mano importante alla squadra. Stiamo crescendo e vogliamo continuare a migliorare. Sarà una settimana importante per noi: l’Udinese è difficile da affrontare in casa, ma noi vogliamo fare risultato. Con l’Atletico sarà una grande partita e noi vogliamo passare il turno, anche all’andata abbiamo dimostrato di poterlo fare”.

A fermarsi invece è stato Andrea Petagna durante l'allenamento a Milanello. L'attaccante rossonero dopo un contrasto di gioco ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro che verrà valutato nella giornata di giovedì.