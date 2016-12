Milan, Peter Lim rilancia: offerta da 500 milioni di euro 

15:32 - Sfida orientale per il Milan. Peter Lim vuole il club rossonero e ha alzato l'offerta: 500 milioni di euro, come scrive La Gazzetta dello Sport. Ma attenzione a Zong Quinghou, il secondo uomo più ricco della Cina, che è pronto a investire nel calcio e proprio nella squadra di Milano. Secondo il Corriere della Sera Silvio Berlusconi starebbe valutando le proposte. Poi il comunicato Finivest che smentisce: "Nessuna ipotesi di cessione".

Qualcosa si sta muovendo sul fronte societario. Peter Lim, dopo il no di un mese fa all'offerta di 300 milioni di euro per il 51%, si è rifatto avanti e ha messo sul piatto 500 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante e con la promessa di lasciare Silvio Berlusconi presidente (come fatto da Thohir con Moratti) e Galliani al timone della club. La trattativa vera e proprio non è ancora iniziata, ma la famiglia sta valutando la proposta e allo stesso tempo sta facendo delle verifiche sulla reale disponibilità economica del 60enne imprenditore di Singapore.

Intanto Lim non è il solo ad essere interessato all'acquizione del club. Barbara Berlusconi sarebbe in contatto con Zong Quinghou che negli scorsi anni tentò di comprare il Liverpool, ma fino ad ora non ha ancora investito nel calcio. Il cinese è il secondo uomo più ricco del suo paese grazie alla Hangzhou Wahaha Group, azienda leader nel settore delle bibite che nel 2012 ha fatturato 10,8 miliardi di euro.

Per ora il gruppo Fininvest ha ribadito che non c'è alcuna ipotesi di cedere il controllo del Milan. "In merito a indiscrezioni riportate dalla stampa - si legge in una nota diffusa stamane -, la Fininvest smentisce nuovamente ogni ipotesi di cessione del controllo del Milan".