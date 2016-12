Milan, per Kakà è distorsione

17:26 - Il Milan deve pensare alla Champions League, ma Seedorf rischia di aver a che fare con tante assenze in vista della sfida all'Atletico Madrid. In particolare, il Bologna ha aggiunto problemi a problemi. I rossoneri dovranno fare a meno di Birsa, Robinho ed El Shaarawy, oltre a Saponara e Honda, ai quali si potrebbero aggiungere Zapata e soprattutto Kakà. Il brasiliano ha rimediato un distorsione alla caviglia destra dopo aver messo male il piede.

Kakà inizialmente è rimasto in campo, ma dopo pochi minuti ha dovuto lasciare spazio a Poli. Da qui a mercoledì verrà tenuto sotto controllo per verificare l'evoluzione dell'infortunio. Stessa situazione per Zapata, che ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra durante il riscaldamento prepartita. La speranza, in particolare nel caso di Kakà, e che possa recuperare in tempo, anche perché la situazione attaccanti non è delle migliori. E' anche vero che pure le assenze di Bonera e Silvestre non lasciano troppe alternative a Seedorf in caso di indisponibilità. Insomma, saranno decisive le prossime ore per capire se il Milan avrà una preoccupazione in più a cui pensare.