Milan, Pazzini: "Siamo ripartiti, ora serve un grande girone di ritorno" 

11:31 - Giampaolo Pazzini è tornato al gol a Cagliari, regalando la vittoria al Milan. Un punto di ripartenza secondo l'attaccante rossonero. "Ora siamo ripartiti, ma dobbiamo dare continuità e fare un grande girone di ritorno. Ho tanta voglia di giocare, con gli infortuni ho già dato. Il gol mi ha dato entusiasmo, ho voglia di recuperare il tempo perduto. Per un attaccante fare gol è tutto, è la sensazione per la quale si gioca", ha detto a Tiki Taka.

Per un Allegri che ha lasciato, ecco un Seedorf di ritorno, anche se in una veste diversa: "Seedorf lo conoscevo poco, ma so che è una personalità importante. E' stato un giocatore fantastico che ha vinto tutto. Lui ci può dare una mano: ci può dare una mano, ma la voglia di rivalsa deve partire da noi perché non possiamo essere quelli che si sono visti finora. Di Allegri tutti abbiamo un ottimo ricordo: è sempre stato impeccabile dentro e fuori dal campo. Purtroppo l’allenatore paga perché non possono pagare venti giocatori, ad ogni modo a livello umano dispiace molto per come è andata”. Impossibile non parlare di Balotelli: “Aiutare Mario? Penso che bisogni aiutare le persone che ne hanno davvero bisogno. Mario è totalmente diverso da quello che vedete nelle telecamere, è buono. Sa che deve migliorare, ma è un grande giocatore. Con lui ai Mondiali? Abbiamo caratteristiche diverse e in campo ci troviamo bene perché a lui piace anche girare per il campo. Giocare assieme in Nazionale sarebbe un sogno”. Infine, un pensiero ai cugini dell'Inter e a Mazzarri: “Mazzarri cerca sempre di difendere la squadra: ci mette sempre la squadra, delle volte anche quando la squadra stessa non se lo meriterebbe”.