Milan, Pazzini si ferma di nuovo: lesione all'adduttore

22:50 - Nemmeno il tempo di godersi il ritorno - con gol - in campo, che Giampaolo Pazzini si ferma di nuovo. Il Milan parla di "lesione di un muscolo adduttore profondo della gamba destra". Una brutta tegola per i rossoneri che, nel frattempo, hanno fatto partire Matri. Difficile stabilire i tempi di recupero che potranno essere più precisi solo quando "tra 8/10 giorni verranno effettuate altre indagini strumentali per meglio quantificare la prognosi".

Non è dunque ancora finito il calvario del Pazzo, reduce dal lungo stop per l'operazione al ginocchio e rientrato in campo una manciata di giorni fa con lo Spezia in Coppa Italia. Azzardare tempi di recupero, in questo momento, è molto complicato. Il Milan ha preso tempo per poter valutare la situazione al meglio tra una decina scarsa di giorni. Ipotizzare, però, che Seedorf debba fare a meno di Pazzini per un mesetto abbondante non è una follia. I problemi muscolari sono problemi muscolari: se si forza, e nessuno lo fa, il rischio di ricadute è alto. Cautela, insomma, e molta ma molta calma. L'obiettivo è recuperarlo al meglio, quanto poi sia necessario per riaverlo a disposizione lo scopriremo. Nel frattempo, forse, qualcuno in casa Milan si mangerà le mani per la cessione di Matri. Una punta, alla luce di questo nuovo e imprevisto stop, sarebbe servita eccome...