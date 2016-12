Milan, Pazzini sfida l'Inter: "Non possiamo sbagliare"

18:14 - C'è l'Inter tra il Milan e l'ultima speranza di agganciare il treno Europa League. A inquadrare il derby e le ambizioni rossonere ci pensa Giampaolo Pazzini: "Il derby è una partita particolare in qualsiasi momento dell'anno, ancor di più ora che mancano poche giornate e siamo in ritardo: dobbiamo dare il meglio di noi stessi - spiega -. Nelle ultime tre partite dobbiamo conquistare nove punti, poi vediamo cosa saremo riusciti a fare".

"Inizia una settima importante, veniamo da una sconfitta e dobbiamo prepararci al meglio - continua a Milan Channel -. Conosciamo l'Inter, è una squadra buona, sa difendersi molto bene, è fisica e organizzata, abbiamo tutta settimana per prepararci. Se giochiamo come nelle nostre corde possiamo fare bene. Io ho sempre molta voglia di fare bene, il derby è una partita molto importante per i nostri tifosi e cercheremo di conquistare una bella vittoria".