Milan: Pazzini ok con la Juve, Balotelli ci spera 

18:19 - Avrebbe rinunciato volentieri ad un maschera anche se è la settimana di carnevale. Ma Giampaolo Pazzini, come è già successo contro il Bologna il 24 ottobre 2009 quando vestiva la maglia della Sampdoria, anche nella supersfida contro la Juve sarà probabilmente costretto ad indossare una protezione per la lussazione al naso subita proprio a Marassi domenica scorsa.



Comunque vada, dopo i due giorni di riposo, il Pazzo si unirà al gruppo giovedì: contro i bianconeri dunque ci sarà così come sperano di esserci anche Balotelli e De Sciglio. I due hanno lavorato in palestra a Milanello e proseguito le cure dopo l'infortunio alla spalla per il primo e alla caviglia per il secondo. Cauto ottimismo circa il loro recupero ma Seedorf ha già pronte le alternative. Ovviamente Abate con Rami, Bonera - che sta recuperando dall'attacco influenzale - ed Emanuelson in difesa mentre davanti Pazzini giocherebbe da unica punta con Honda o Poli più Kaka e Taraabt.



Una cosa pare comunque certa nel caso di recupero di Supermario e cioè che il tecnico olandese continuerà a non schierarlo insieme a Pazzini. E' passato più di un anno dall'arrivo in rossonero di Balotelli, sono state disputate 41 partite ma né Allegri né Seedorf li hanno mai messi in campo l'uno al fianco dell'altro dal primo minuto. Con sole due vere punte di esperienza in rosa, l'allenatore olandese non le vuole rischiare assieme senza aver la possibilità, poi, di eventuali cambi in corsa.



Molti vorrebbero una presenza in area più costante con Pazzini unica punta e Balotelli libero di svariare, anche perché il numero 45 non detta la profondità come un attaccante puro: e Seedorf, dopo aver cambiato il Milan, vuole finalmente lavorare anche su Supermario. Missione possibile?