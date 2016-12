Milan, patto Inzaghi-Ancelotti per Casemiro 

15:28 - Jeremy Menez si avvicina. Il francese è atteso nelle prossime ore, a Milano. Le visite mediche sono in programma fra domani e gioved'ì, poi la firma del contratto che lo legherà al club rossonero per tre stagioni. (Menez arriva a costo zero, è svincolato dal Paris St Germain). Il mercato rossonero è già molto avviato: dopo Agazzi e Alex, il riscatto di Poli e Rami, l'obiettivo del club rossonero ora è Casemiro, il 22enne centrocampista brasiliano del Real Madrid, che rientra nell'operazione di entrata/uscita che vede l'olandese De Jong vicino all'addio al club rossonero.

Su Casemiro le attenzioni del Milan si sono accentuate dopo l'arrivo di Pippo Inzaghi e il colloquio che Pippo ha avuto con Ancelotti a proposito di alcune opzioni da sfruttare, reciprocamente. Casemiro nel Real ha poco spazio, solo 25 presenze in due stagioni. E' un centrocampista che a 18-19 anni prometteva molto, tanto da essere considerato una sorta di nuovo Toninho Cerezo, poi la sua crescita calcistica si è un po' fermata, ma i margini di miglioramento sono notevoli.

Casemiro può arrivare con la formula del prestito e il diritto di riscatto: si parla di 5-6 milioni per esercitare tale diritto.