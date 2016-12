Milan partito per gli States: tra i convocati non c'è Robinho

13:12 - Il Milan è partito per gli USA dove giocherà la Guinness International Cup. Sul sito del club sono stati resi noti i convocati. Non c'è Robinho, ormai prossimo all'addio. C'è, invece, Balotelli, che tornerà a vestire la maglia rossonera in attesa di sviluppi sul fronte mercato. Nel suo girone il Milan incontrerà nell'ordine: Olympiacos, Manchester City e Liverpool. Dopo il buon avvio di precampionato, Inzaghi vuole altre risposte dai suoi.

I CONVOCATI

Portieri: Abbiati, Agazzi, Gabriel

Difensori: Abate, Albertazzi, Alex, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Rami, Simic, Zaccardo, Zapata

Centrocampisti: Benedicic, Cristante, Essien, Mastalli, Modic, Muntari, Pinato, Poli, Saponara

Attaccanti: Balotelli, Di Molfetta, El Shaarawy, Honda, Mastour, Menez, Niang, Pazzini

IL PROGRAMMA

Giovedì 24 luglio, Toronto, BMO Field: Milan-Olympiacos (ore 20 locali)

Domenica 27 luglio, Pittsburgh, Heinz Field: Milan-Manchester City (ore 16 locali)

Sabato 2 agosto, Charlotte, Bank of America Stadium: Milan-Liverpool (ore 18,30 locali)

Lunedì 4 agosto, Miami, Sun Life Stadium: eventuale finale contro una tra Inter, Roma, Real Madrid e Manchester United (ore 20 locali)