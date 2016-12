16 marzo 2014 Milan-Parma 2-4: Cassano-Amauri affondano il Milan Avvio disastroso dei rossoneri: al 5' rigore ed espulsione di Abbiati. Due gol di Cassano, rimonta di Rami-Balotelli, poi tacco di Amauri e Biabiany. Il volo del Parma. Le cifre da incubo del Milan di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

00:18 - Milan-Parma 2-4. La morale: il Parma vola, il Milan affonda nell'incubo. Dopo 5 minuti, rigore ed espulsione di Abbiati, Parma avanti di due gol (Cassano al 9' su rigore e al 51') e reazione rossonera con Rami (56') e Balotelli(72' su rigore). Poi prodezza di Amauri (74') e Biabiany all'ultimo secondo. La squadra di Donadoni vola a 46 punti, uno meno dell'Inter. Quella di Seedorf incassa la settima sconfitta su 12 partite. Mese di marzo da tragedia: quattro partite, quattro ko.

LA PARTITA

Fischi alla squadra, fischi-super a SuperMario, desolazione e un pugno allo stomaco, tanto per cominciare che peggio non si può. E' il 5', e al primo cenno di affondo Cassano libera Schelotto solo verso Abbiati. Uscita e patatrac: portiere contro attaccante che crolla, pallone da un'altra parte, rigore ineccepibile, espulsione che era e rimane una sanzione prevista, ancorché esagerata. La sostanza: Milan in dieci per tutta la partita, Parma in undici e prevedibile gol del vantaggio che Cassano segna al cospetto di Amelia, che prende il posto di Abbiati fra i pali e di Essien nella lista.

Milan-Parma comincia dunque così, con lo 0-1 e l'uomo in meno, e vale la pena capire come potrà finire. Un disastro rossonero? Prevedibile, prevedibilissimo. Vediamo. Tutto quello che si era preparato prima, ovvio, ha poco senso. Il Milan reduce da un marzo da incubo (3 partite, 3 sconfitte) è nel pieno del medesimo (incubo). Il Parma che arriva da 15 gare senza sconfitte può godersi la scena. Ma non è proprio così.

Seedorf riorganizza il gruppo col 4-4-1, Balotelli un po' più solo, comunque pieno di volontà, ma troppo contestato dai tifosi. Donadoni scruta la sua squadra che tiene palla, ma non presta troppe attenzioni difensive, perlomeno come dovrebbe. Tant'è che Mario in mischia prende un palo (18') e qualcosa nella trequarti emiliana talvolta succede.

Quando avanza, però, il Parma ha spazi e palloni buoni, tutto quello che accade a chi affronta il Milan di questi tempi, in dieci o undici poco importa. Biabiany a sinistra e Schelotto a destra hanno spazi e gambe migliori di Emanuelson e Abate, Cassano è braccato da Mexes che lo maltratta, le occasioni arrivano senza nemmeno spremersi troppo. Bonera salva su Parolo, Amelia salva sul tentativo di autogol di Mexes, il tempo si chiude con due nette sensazioni: una è che il Milan, nonostante tutto, ha l'idea di poter agguantare il gol del pari; l'altra è che il Parma non insiste come dovrebbe per chiudere -avrebbe potuto farlo- la partita.

Ripresa e l'uno-due che chiude e riapre la partita. E' il 6' quando un monologo-Parma si chiude con delizioso tocco per Cassano: da dieci metri non sbaglia, un destro perfido e angolato per il 2-0 che annienta il Milan. Ma così non è, la squadra rossonera si ricorda di avere qualcosa in serbo e -ribadiamo- la difesa del Parma non è granché. Così il neo-entrato Rami va a cogliere di testa (11' st) il gol dell'1-2 e le speranze milaniste possono resistere. Anche il pubblico, una parte di esso, comprende: contestare va bene, ma non può essere tutto.

Dentro Pazzini, per tentare il (non) impossibile pareggio. Nel Parma ecco Amauri per Cassano (perché?) e Obi per Marchionni, a corto di energie e ammonito. La partita ha un'altra faccia, l'uomo in meno del Milan svanisce dinanzi alle ansie del Parma. E quando Obi commette un errore grande così su Montolivo, procurando un rigore che si può dare (27' st) ecco Balotelli sul dischetto che realizza il 2-2.

Finita qui? Macché. La domenica concede tutto a tutti, il Milan esagera con la smania di attaccare, ed ecco Schelotto che vola ancora a destra, traversone basso e tacco da fenomeno di Amauri (29' st): delizia e spettacolo, è il 3-2 per il Parma. E a quel punto, è quasi fatale che il morale dei milanisti finisca un po' dove vuole, mentre ai ragazzi di Donadoni restano poche energie e non poche apprensioni, comunque sia. Apprensioni che finiscono col gol di Biabiany (50' st) di testa, in tuffo, col Milan che è ormai negli spogliatoi.

Si chiude così, e i numeri vanno rivisti: il Parma è 16 gare senza sconfitte, 46 punti e una partita da recuperare (Roma-Parma). Miracolo? Anche di più. Il Milan di Seedorf ha dalla sua 12 gare, 7 sconfitte e la quarta sconfitta su quattro gare nel mese di marzo, con una quaterna-bis dopo quella di Madrid. Troppo? Sì, troppo.

LE PAGELLE

Abbiati 5 - D'accordo, Schelotto era solo. Ma un portiere conosce le regole e un'uscita così procura il rigore e l'espulsione. Bisogna prevedere causa ed effetti, altrimenti...

Emanuelson 4 - Marcare Schelotto, gli è stato riservato un compito oltre ogni sua possibilità. Ha trascorso un pomeriggio terribile, Seedorf l'ha rimpiazzato tardi.

Mexes 5 - Ammonito e alla lunga graziato da Celi, che non lo espelle dopo la sua terza-quarta scorrettezza esagerata. Poi capisce, finalmente,

Rami 6 - Entrare e segnare il gol della speranza non è poco. Lui che è un difensore.

Poli 6,5 - Se il Milan per un'ora ha sofferto non granché con l'uomo in meno, lo deve a Poli che ha corso per sé e per altri due.

Kakà 5,5 - Non brilla, non incide, corre ma soffre. Fidarsi di lui va sempre bene? Pensando che dietro di lui si agita l'ombra di Honda e che Taarabt ha cominciato bene e poi si è fermato, beh: continui Kakà.

Balotelli 6 - Giocare con addosso il peso della diffidenza e dei fischi non è il suo problema. Gioca la sua partita, cerca il gol, coglie un palo, segna su rigore, lotta e non protesta.

Cassani 6,5 - Su e giù lungo la fascia destra, lui con Schelotto sono l'arma letale del Parma nella difesa del Milan.

Parolo 6,5 - Ha il passo giusto e la testa giusta per fare, a centrocampo, un prezioso lavoro taglia e cuci: non per caso, piace a molti club.

Cassano 8 - La dimensione del Parma è anche la sua, dalla sua perlomeno deriva la grandezza della squadra di Donadoni. Da centravanti ispira e segna e Mexes lo va a prendere in ogni dove, ma non può fermarlo.

Schelotto 8 - Procura il rigore, fornisce assist, vola sul campo lasciando senza argomenti il povero Emanuelson e tutta la difesa del Milan. Bravo Donadoni a farlo riemergere.

Amauri 8 - Il voto basta per capire la suprema bellezza del suo gol di tacco, in corsa, in giravolta, da campione che non ha ancora finito di fare la sua parte. Come si temeva.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 2-4

MILAN (4-2-3-1): Abbiati 5; Abate 5, Mexes 5, Bonera 6 (21' st Pazzini 5), Emanuelson 4 (7' st Rami 6); Essien sv (8' Amelia 6), De Jong 5; Poli 6,5, Montolivo 6, Kakà 5,5; Balotelli 6. A disposizione: Zaccardo, Zapata, Silvestre, Constant, Muntari, Taarabt, Honda, Saponara, Robinho. Allenatore: Seedorf 5

PARMA (4-3-3): Mirante 6; Cassani 6,5, Felipe 5,5, Lucarelli 6, Molinaro 6,5; Acquah 6,5 (35' st Munari sv), Marchionni 6,5 (26' st Obi 5,5), Parolo 6,5; Biabiany 6,5, Cassano 8 (18' st Amauri 8), Schelotto 8. A disposizione: Bajza, Pavarini, Galloppa, Gobbi, Sall, Rossini, Nyantakyi, Palladino, Cerri. Allenatore Donadoni 7

ARBITRO: Celi

MARCATORI: 9' Cassano (P) rig, 6' st Cassano (P), 11' st Rami (M), 27' st Balotelli (M) rig, 29' st Amauri (P), 50' st Biabiabìny (P)

AMMONITI: Bonera, Mexes, Rami (M), Marchionni (P)

ESPULSI: Abbiati al 5' per scorrettezza da ultimo uomo