Milan, nuova area per lo stadio: spunta l'ipotesi Baggio

16:29 - Mentre la squadra è concentrata al massimo per cercare di raggiungere l'Europa, il club continua a lavorare al progetto del nuovo stadio, aspetto centrale per il nuovo corso del Milan. La grande novità è che l'area Expo non è più l'unico spazio individuato dai rossoneri per costruire l'impianto di proprietà. Secondo quanto riferito da "Repubblica", infatti, il Milan starebbe pensando anche all'area militare dello storico quartiere di Baggio.

A metà marzo il Milan ha inviato ufficialmente la propria manifestazione d'interesse per l'acquisizione di parte dell'area destinata a ospitare l'Expo fino al 31 ottobre del 2015. Un passo ufficiale, che però non esclude la possibilità di valutare altri terreni disponibili. Il club rossonero, infatti, potrebbe abbandonare l'area extraurbana dell'Expo 2015 (periferia nord-ovest di Milano) e optare per Milano.



Il nuovo stadio, come spiegato da "Repubblica", potrebbe dunque sorgere all'inizio dello storico quartiere di Baggio. Si tratta di un'ampia area del Demanio militare, un tempo utilizzata per le manovre dei soldati e abbandonata da tempo. E' in prossimità delle tangenziali ed è ben collegata grazie alla vicina metropolitana. Ma fare la differenza, alla fine, sarà soprattutto il costo dell'area.