Milan: Muntari piange per l'addio di Allegri 

13:33 - L'addio al Milan di Massimiliano Allegri si è consumato ieri tra lo spogliatoio e la sala pranzo di Milanello. Il tecnico ha voluto comunque ringraziare tutta la squadra per la sua esperienza, giocatore per giocatore. Momenti toccanti con Sulley Muntari, un fedelissimo dell'allenatore, che non ha trattenuto le lacrime. Anche Mario Balotelli si è commosso ed è apparso abbastanza turbato. Colloquio anche con Tassotti che domani lo sostituirà.

Sulley Muntari è arrivato al Milan nel gennaio 2012, dall'Inter, per espressa volontà di Allegri che gli ha subito affidato le chiavi del centrocampo rossonero rendendo titolare quasi inamovibile. Il ghanese ha ripagato la sua fiducia con buone prestazione e qualche gol pesante, come con il Barcellona. Un'esperienza in chiaroscuro tra i due con qualche espulsione di troppo, ma la stima reciproca non è mai venuta a mancare, come dimostrano anche le lacrime di ieri.

Se Muntari e Balotelli sono rimasti dispiaciuti per l'esonero, c'è qualche altro giocatore rossonero che ha esultato platealmente come scrive Alberto Costa sul Corriere della Sera. Gli indiziati sarebbero da ricercare tra i peggiori in campo contro il Sassuolo.