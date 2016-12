Milan, Montolivo: "Con Seedorf poca sintonia. Faremo una grande stagione"

08:11 - Il capitano del Milan, Riccardo Montolivo, è stato intervistato a margine di un'iniziativa a Casa Milan, che prevedeva un incontro col giocatore per chiunque si fosse recato a rinnovare l'abbonamento a San Siro. Il centrocampista ha parlato, toccando molti temi: "Seedorf? Poca sintonia, la decisione dell'esonero per il bene del Milan. Io sto meglio, vogliamo tornare competitivi e fare una grandissima stagione".

Montolivo ha parlato dell'addio di Kakà: "Ricky fa parte della storia del Milan, dispiace sia andato via, ma credo sia stata presa la decisione migliore per tutti. Gli faccio il mio in bocca al lupo". Successivamente, è passato a dare la sua opinione su Balotelli: "Lo conosciamo, ha fatto la sua parte. Forse ci si aspettava di più, ma il suo contributo non è mancato. Le colpe sono da attribuire a tutti. Quando lo vedrò ci parlerò, ormai non è più un ragazzino e quindi deve assumersi le proprie responsabilità come sta facendo" e sul Mondiale che ha dovuto saltare per infortunio: "Non è stato facile vederlo da fuori e non poter dare una mano. Peccato perché in questi 4 anni con Prandelli abbiamo lavorato bene. Non si può discutere un allenatore come Prandelli. Nuovo ct? E’ presto, è appena successo tutto. Vedremo cosa succederà, sceglieranno l’allenatore giusto".

Una parola su Inzaghi e su una ipotetica sorpresa: "Non vede l’ora di iniziare, l’ho sentito anche oggi. Ha l’energia giusta per far ripartire il Milan e anche le idee giuste. E’ la sua prima esperienza, ma siamo tutti con lui, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Il giocatore che potrebbe risultare sorprendente è El Shaarawy, mi aspetto molto da lui.", poi su eventuali suoi sostituti almeno per l'inizio della stagione: "Al Milan ci sono tanti bravi centrocampisti. De Jong? Per fortuna non è grave, quindi per il Milan non ci saranno problemi. Il club sta cercando di dare una grande rosa a Inzaghi, se ci sarà qualche occasiona la società saprà coglierla".

La chiusura dedicata a Tassotti e agli obiettivi della prossima stagione: "Ha il dna rossonero, ti fa capire cosa significa essere al Milan. Sono davvero felice che sia rimasto, magari da fuori non si vede ma dà tanto a questa squadra. Vogliamo tornare competitivi e in Champions League. Tutti vogliamo remare dalla stessa parte, ci sono i presupposti giusti per una grande stagione".