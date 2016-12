Milan, Menez sbarca a Linate: "Sono qui per vincere"

08:07 - E' sbarcato all'aeroporto milanese di Linate il prossimo acquisto del nuovo Milan di Inzaghi. Jeremy Menez è tornato in Italia dopo l'esperienza con la Roma, atterrato alle 21 dove ad attenderlo c'erano gli uomini della società rossonera. Il francese, 27 anni, arriva dal Psg a parametro zero e dopo le visite mediche firmerà un contratto che lo legherà al Milan per le prossime tre stagioni. Per lui cena da "Giannino" e giovedì le visite mediche.

Il francese è uscito dal gate alle 21:10 e subito si è mostrato determinato: "Sono venuto in questo grande club per vincere". L'attaccante è felice di essere tornato in Italia: "Differenze con il giocatore che avete visto a Roma? Le vedrete in campo. Qui al Milan ritrovo tanti amici", le prime dichiarazioni al nostro inviato Carlo Pellegatti.