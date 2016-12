Milan, Mastour pronto al debutto 

13:21 - Hachim Mastour diventa grande. Il giovanissimo gioiello è stato aggregato da Galliani in prima squadra e domenica potrebbe esordire a San Siro, in Serie A, a soli 15 anni e 11 mesi. Il talento del Milan è pronto a debuttare e potrebbe essere il quinto più giovane di sempre in A dietro Amadei, Rivera, Aristide Rossi e Campione. Debutto in rossonero prima anche di Maldini che scese in campo a 16 anni e 208 giorni contro l’Udinese il 20 gennaio 1985.

Mastour, però, non sarebbe il più giovane a esordire con la prima squadra con la maglia del Milan. Il primato resterà però, a Gustav Hauser che nel 1907, quando il campionato non era ancora unico, debuttò in un Milanese-Milan 0-1 all'età di quindici anni e 69 giorni d'età. Intanto il fantasista degli allievi si gode questa fantastica esperienza: per tutta la settimana si allenerà agli ordini di Seedorf con Balotelli e compagni. In attesa della grande festa che potrebbe partire domenica sera contro il Sassuolo.