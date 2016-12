Milan-Livorno 3-0, quinta vittoria di fila per Seedorf

17:54 - E con questa fanno cinque vittorie di fila. Il Milan di Seedorf, nonostante le polemiche intorno alla panchina dell'olandese, ha abbattuto il Livorno con un perentorio 3-0 che vale l'aggancio alla zona Europa League. Rossoneri in vantaggio al 43' con un gol di testa di Balotelli, ma è nella ripresa che SuperMario si scatena mandando in gol prima Taarabt (51') e poi Pazzini (83') con due assist al bacio. Livorno sempre penultimo.

LA PARTITA

Se i risultati sono questi, la bufera mediatica in casa Milan può benissimo continuare fino a fine stagione che i tifosi rossoneri saranno d'accordo. Contro un modesto Livorno gli uomini di Clarence Seedorf hanno raccolto il sesto risultato utile di fila, portando a cinque la striscia di vittorie iniziata a Firenze. Hanno deciso gli uomini chiave, Balotelli e Taarabt, prima del 3-0 buono per morale e statistiche di Pazzini. L'aggancio all'Europa è cosa fatta, almeno in base ai punti, con quattro giornate per riuscire a raggiungere l'ultimo degli obiettivi. Con un Balotelli così concentrato però, l'impresa non appare impossibile.

La palma del migliore in campo se la divide proprio SuperMario con l'ormai "solito" Adel Taarabt. Sono loro due infatti le armi in più del Milan di Seedorf in questa parte vincente di stagione, anche se contro il Livorno impiegano più di mezz'ora per entrare nel vivo del match. Quando lo fanno, però, non ce n'è per nessuno, nemmeno per il modulo difensivo adottato da Di Carlo per braccarli. Il risultato è solo la logica conseguenza di un dominio iniziato già dalle prime battute, fatto di pressing alto e giocate in velocità. Scenario impensabile fino a un mese e mezzo fa. La traversa di Rami al 13' è il primo segnale per la porta di Bardi che non crolla sotto i colpi di Kakà e Constant, ma è costretto ad arrendersi al colpo di testa in area di Balotelli, al primo gol con questo tipo di acrobazia con la maglia rossonera. Una metafora del cambiamento di mentalità e applicazione, per leggerla tra le righe.

Nella ripresa poi non c'è storia e la differenza tecnico-tattica tra le due squadre diventa una voragine. La botta di Montolivo dal limite dell'area avvisa Bardi, che cade ancora pochi minuti dopo vittima dello scambio al limite tra Balotelli e Taarabt, con il marocchino abile a dribblare un difensore in area e a firmare con un diagonale il primo gol a San Siro, il quarto stagionale. Da lì in poi è pura accademia con i toscani a terra moralmente e i palleggiatori rossoneri in pieno delirio tecnico, SuperMario in primis. Kakà sfiora il tris confermando una giornata storta, mentre il 3-0 finale arriva con Pazzini servito al bacio dal numero 45 rossonero.

Con il pareggio tra Lazio e Torino e la vittoria dell'Inter a Parma, la vista sull'Europa non è mai stata così nitida. Ora arriva il difficile dopo la lunga rincorsa, con Roma e Inter, ma i numeri stanno parlando a favore di Seedorf. Non solo cinque vittorie di fila, ma anche gli 11 gol fatti e l'unico subito (a Genova) sono un ottimo biglietto da visita.

LE PAGELLE

Taarabt 7,5 - Le sue movenze felpate ormai sono sintomo di pericolosità. Salta l'uomo con irrisoria facilità e con Balotelli dialoga che è un piacere. Si sblocca anche a San Siro con un grande gol.

Piccini 6 - E' il migliore dei suoi per costanza, forza e convinzione. Sulla fascia destra macina chilometri con buona qualità e non è un caso che la Fiorentina l'abbia blindato.

Balotelli 7,5 - Per fortuna che all'ultimo minuto ha rischiato di non giocare. Quando ha voglia, ovvero dopo aver fatto l'1-0, sa essere devastante e altruista. Manda in gol i compagni con facilità disarmante. Se usasse sempre la testa così...

Paulinho 5 - Le speranze di salvezza si aggrappano a lui, ma non a San Siro. Il pallone più vicino alla porta di Abbiati è atterrato in curva sud.

Constant 6,5 - Merita una menzione. Criticato a prescindere dai tifosi rossoneri, il laterale sta fornendo buone prestazioni da terzino. E' uno dei risollevati dalla cura Seedorf. Certo non è Maldini, ma in stagione si è visto di peggio.

Seedorf 6,5 - Che convinca tutti o meno non è importante. In questo momento parlano i numeri per lui. Cinque vittoria di fila, 11 gol fatti e 1 subito. Poi si dice che abbia lo spogliatoio contro, ma vista l'intensità per tutta la partita, non si direbbe.



IL TABELLINO

MILAN-LIVORNO 3-0

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; Abate 6, Rami 6, Mexes 6,5, Constant 6,5; De Jong 6,5 (21' st Muntari 6), Montolivo 7; Robinho 6 (37' st Saponara sv), Kakà 6 (29' st Pazzini 6,5), Taarabt 7,5; Balotelli 7,5. A disp.: Gabriel, Amelia, Zapata, Bonera, Silvestre, Zaccardo, De Sciglio, Emanuelson, Poli. All.: Seedorf 6,5

Livorno (3-5-2): Bardi 5,5; Rinaudo 6, Valentini 5 Castellini 5; Piccini 6, Benassi 5,5 (37' st Belfodil sv), Duncan 5, Greco 5, Mesbah 5,5 (12' st Siligardi 5); Emeghara 5 (28' st Mosquera 5,5), Paulinho 5. A disp.: Anania, Aldegani, Tiritiello, Rinaudo, Coda, Emerson, Borja, Bartolini. All.: Di Carlo 5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 43' Balotelli, 6' st Taarabt, 38' st Pazzini

Ammoniti: De Jong, Abate, Rami (M); Duncan, Rinaudo (L)

Espulsi: nessuno