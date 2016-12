Milan, la serataccia di Balotelli: "Divido l'Italia in due"

22:27 - E ancora una volta Mario Balotelli è protagonista solo fuori dal campo. Contro la Roma l'attaccante rossonero non ha inciso e il suo personale show, in negativo, è iniziato solo quando Clarence Seedorf lo ha richiamato in panchina al 69'. Prima ecco il battibecco con l'allenatore e poi durante l'intervista a Sky dove ha litigato con Giancarlo Marocchi, Zvonimir Boban e Christian Panucci. Nella notte il tweet al veleno: "Mamma mia divido l'Italia in 2! Però! Mentre quasi tutto l'estero è unito con me! Che gioco strano".



Mario Balotelli era nervoso e ha risposto così alla frecciata dell'ex centrocampista bianconero: "Mi muovo poco in campo? Chi lo dice non capisce di calcio, fidatevi. Parlate sempre di me, se Milan perde è colpa mia. La sostituzione? Non l'ho capita".

Uno sfogo vero e proprio: "Penso di essere un giocatore normalissimo, non un fuoriclasse. Siete voi che vi aspettate sempre cinque gol da Mario. Quando il Milan vince, Mario è bravo, quando perde è colpa di Mario". Parole date sicuramente dalla delusione per la sconfitta e Supermario poi non ha voluto parlare ai nostri microfoni lasciando l'Olimpico infuriato per le critiche ricevute.

Una volta sbollita la rabbia su Twitter ha cercato di sistemare le cose: "Dai ragazzi una sconfitta non ci abbatterà, andiamo avanti sulla nostra strada. Forza ragazzi! Forza Milan!". Tutto sembrava rientrato nella normalità, ma nella notte ecco un nuovo messaggio destinato a far discutere, anche in ottica Mondiale: "Mamma mia divido l'Italia in 2! Però! Mentre quasi tutto l'estero è unito con me! What a strange game:-)". Un segnale, forse, che il suo Paese inizia a stargli stretto: l'addio ai rossoneri è più vicino?

Una serata agitata conclusa con un messaggio d'amore per la sua Fanny: "Non riesco a dormire! meno male che la mia bella è apprensiva, Fanny è qua al mio lato.Ti amo amore come l'amore di una famiglia, c'è sempre!"



