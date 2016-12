Milan, la notte incubo di Istanbul diventa un film

21:19 - Anche sotto di tre gol i tifosi Reds continuavano a intonare "You'll never walk alone". Un coro che è il marchio di fabbrica di casa Liverpool e che sospinse Steven Gerrard e compagni a completare una storica, rocambolesca rimonta. Per di più in una finale di Champions League (2005), quella che per il Milan rimarrà eternamente maledetta. Adesso, quella partita entrata di diritto negli annali del calcio, rivive sul grande schermo, scenario base per "One night in Istanbul", il film di James Marquand (figlio d'arte, il papà Richard diresse "Guerre Stellari: il ritorno dello Jedi") dall'11 settembre nelle sale cinematografiche inglesi.



Il film racconta le avventure di quattro tifosi dei Reds partiti per la Turchia dopo un accordo con un gangster inglese. Ma una cameriera sexy, il ritrovamento di una borsa con denaro e una pistola che sembra quella di Clemenza ne "Il Padrino" mettono nei guai il quartetto. Sullo sfondo, appunto, il 3-3 più famoso della recente storia del calcio, quello della finale di Champions League del 2005, vinta a Istanbul dal Liverpool sul Milan ai calci di rigore dopo la clamorosa rimonta dal 3-0 al 3-3.